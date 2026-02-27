Στο 93% η πρόοδος κατασκευής στο Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Ε65, ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες



Τα τεχνικά στοιχεία του έργου

Παρόντες, κατά την αυτοψία, ήταν επίσης ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, οι Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, καθώς και οι Δήμαρχο Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτριος Κόττας.Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) έχει συνολικό μήκος 181 χλμ. εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής με το εξωτερικό.Σε κυκλοφορία βρίσκονται ήδη το Μεσαίο Τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) από το 2017, το Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του βόρειου άξονα.