Βρέθηκε οστό σε παραλία στη Χαλκιδική, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία
Βρέθηκε οστό σε παραλία στη Χαλκιδική, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία
Πρόκειται για παλιά ανθρώπινα οστά, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας – Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αρχαιολογική Υπηρεσία
Νέο εύρημα κινητοποίησε τις αρχές στη Χαλκιδική, καθώς πολίτης εντόπισε οστό σε παραλία της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οστό βρέθηκε στην παραλία Πολύχρονο, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, με την Αστυνομία να ενημερώνεται περίπου στις 17:00 το απόγευμα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για παλιά ανθρώπινα οστά και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση του ευρήματος και να διαπιστωθεί η προέλευσή του.
Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό οστών σε σακούλες, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οστό βρέθηκε στην παραλία Πολύχρονο, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, με την Αστυνομία να ενημερώνεται περίπου στις 17:00 το απόγευμα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για παλιά ανθρώπινα οστά και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση του ευρήματος και να διαπιστωθεί η προέλευσή του.
Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό οστών σε σακούλες, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα