Βρέθηκε οστό σε παραλία στη Χαλκιδική, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Σορός Οστό

Βρέθηκε οστό σε παραλία στη Χαλκιδική, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία

Πρόκειται για παλιά ανθρώπινα οστά, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας – Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αρχαιολογική Υπηρεσία

Βρέθηκε οστό σε παραλία στη Χαλκιδική, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία
Νέο εύρημα κινητοποίησε τις αρχές στη Χαλκιδική, καθώς πολίτης εντόπισε οστό σε παραλία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οστό βρέθηκε στην παραλία Πολύχρονο, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, με την Αστυνομία να ενημερώνεται περίπου στις 17:00 το απόγευμα. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για παλιά ανθρώπινα οστά και δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση του ευρήματος και να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό οστών σε σακούλες, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης