Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Φώκια έχασε το δρόμο της και βρέθηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην Αρκίτσα, δείτε βίντεο
Φώκια έχασε το δρόμο της και βρέθηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην Αρκίτσα, δείτε βίντεο
Η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και να κατέληξε στη στεριά μέσω φρεατίου - Κάτοικοι της περιοχής και άνθρωπος του Λιμενικού τη συνόδευσαν μέχρι τη θάλασσα
Ένα απρόσμενο και παράξενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στην Ακρίτσα της Φθιώτιδας, όταν μία μικρή φώκια εθεάθη να κυκλοφορεί στη στεριά περίπου 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το θηλαστικό φέρεται να είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού.
Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και να κατέληξε στη στεριά μέσω φρεατίου περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.
Το ζώο δεν τρόμαξε και ακολούθησε τους διασώστες της στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το θηλαστικό φέρεται να είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού.
Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και να κατέληξε στη στεριά μέσω φρεατίου περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.
Το ζώο δεν τρόμαξε και ακολούθησε τους διασώστες της στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα