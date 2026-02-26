Φώκια έχασε το δρόμο της και βρέθηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην Αρκίτσα, δείτε βίντεο
Φώκια Φθιώτιδα Θάλασσα

Φώκια έχασε το δρόμο της και βρέθηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην Αρκίτσα, δείτε βίντεο

Η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και να κατέληξε στη στεριά μέσω φρεατίου - Κάτοικοι της περιοχής και άνθρωπος του Λιμενικού τη συνόδευσαν μέχρι τη θάλασσα

Ένα απρόσμενο και παράξενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στην Ακρίτσα της Φθιώτιδας, όταν μία μικρή φώκια εθεάθη να κυκλοφορεί στη στεριά περίπου 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το θηλαστικό φέρεται να είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού.


Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και να κατέληξε στη στεριά μέσω φρεατίου περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.

Το ζώο δεν τρόμαξε και ακολούθησε τους διασώστες της στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.
