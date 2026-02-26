Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 57 ετών
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο (27/2) στην Αγία Σκέπη Παπάγου
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου
Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.
Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.
Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.
H ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.
