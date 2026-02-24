Τροχαίο με παράσυρση πεζού τα ξημερώματα στον Κηφισό
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με Πέτρου Ράλλη και πριν το River West

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και λίγο πριν το εμπορικό κέντρο River West. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, πρόκειται για παράσυρση πεζού.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον πεζό να τραυματίζεται σοβαρά και να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο με δύο ασθενοφόρα.

Στην περιοχή βρίσκεται η Τροχαία, η οποία λαμβάνει καταθέσεις και διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά παρουσίασε επιβράδυνση τις πρώτες ώρες, καθώς τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω της παρουσίας των αρχών.
