Δύο τραυματίες από επίθεση με οπαδικά κίνητρα από μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα
Ένας άνδρας και μια γυναίκα δέχθηκαν την άγρια επίθεση έξι ατόμων που ανήκαν σε καρναβαλικό πλήρωμα με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα
Ένταση επικράτησε σήμερα τα ξημερώματα σε κεντρική οδό της Πάτρας, όταν δύο νεαρά άτομα (άνδρας και γυναίκα) δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα, με οπαδικά κίνητρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός, το ένα θύμα της επίθεσης, έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας, ενώ περπατούσε με την κοπέλα. Τότε τους πλησίασαν και δέχθηκαν ανάκριση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος αναφορικά με τα οπαδικά τους φρονήματα και στη συνεχεία υπέστησαν άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.
Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.
