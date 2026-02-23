Δύο τραυματίες από επίθεση με οπαδικά κίνητρα από μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Επίθεση οπαδική βία

Δύο τραυματίες από επίθεση με οπαδικά κίνητρα από μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα

Ένας άνδρας και μια γυναίκα δέχθηκαν την άγρια επίθεση έξι ατόμων που ανήκαν σε καρναβαλικό πλήρωμα με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα

Δύο τραυματίες από επίθεση με οπαδικά κίνητρα από μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένταση επικράτησε σήμερα τα ξημερώματα σε κεντρική οδό της Πάτρας, όταν δύο νεαρά άτομα (άνδρας και γυναίκα) δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα, με οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός, το ένα θύμα της επίθεσης, έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας, ενώ περπατούσε με την κοπέλα. Τότε τους πλησίασαν και δέχθηκαν ανάκριση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος αναφορικά με τα οπαδικά τους φρονήματα και στη συνεχεία υπέστησαν άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης