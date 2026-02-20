Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο αναβάτης της μηχανής ο οποίος τα ξημερώματα της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 74χρονη γυναίκα στην Πατησίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες. στο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο αναβάτης, το αλκοόλ μετρήθηκε στα 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,24 mg/lt.
Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
