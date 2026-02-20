Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Πατησίων αναβάτης Μηχανή Αλκοτέστ Παράσυρση

Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο αναβάτης της μηχανής ο οποίος τα ξημερώματα της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 74χρονη γυναίκα στην Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες. στο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο αναβάτης, το αλκοόλ μετρήθηκε στα 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,24 mg/lt.

Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης