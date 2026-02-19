ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης

Χειροπέδες σε 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί, χθες, το μεσημέρι, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται αφενός για καταδικαστική απόφαση τού Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 5 ετών για περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από 8 χρόνια, σε μπαρ στην περιοχή Ανάληψη, και αφετέρου για βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

