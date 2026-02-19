Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης
Χειροπέδες σε 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί, χθες, το μεσημέρι, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται αφενός για καταδικαστική απόφαση τού Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 5 ετών για περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από 8 χρόνια, σε μπαρ στην περιοχή Ανάληψη, και αφετέρου για βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται αφενός για καταδικαστική απόφαση τού Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 5 ετών για περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από 8 χρόνια, σε μπαρ στην περιοχή Ανάληψη, και αφετέρου για βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα