Ο Τζιωρτζιώτης έριξε την ευθύνη σε συνεργάτες του, είπε πως έμαθε για την οσμή πολύ αργά - Στη φυλακή μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» δήλωσε «συγκλονισμένος» ενώΚατά πληροφορίες, ο κ. Τζιωρτζιώτης οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Η απολογία του για την υπόθεση της έκρηξης διήρκησε τέσσερις ώρες και 45 λεπτά, διαδικασία που εξελίχθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων.Στη διάρκεια της απολογίας ο ανακριτής του έθεσε πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Το κομβικό ερώτημα που του τέθηκε επίμονα είναι το αν γνώριζε για τη διαρροή προπανίου.Κατά τη διάρκεια της απολογίας, ο ανακριτής φέρεται να έδειξε στον ιδιοκτήτη βίντεο και φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. ΤζιωρτζιώτηςΣτην απολογία του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»για ζητήματα που, όπως φέρεται να είπε,Επιπλέον, κατά τις ίδιες αναφορές,Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο κ. Τζιωρτζιώτης φέρεται να είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.Ο ιδιοκτήτης της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.Νωρίτερα, ένας φίλος του ιδιοκτήτη είχε αναφέρει στα ΜΜΕ πως δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του, ώστε να κάνουν όλες τις μελέτες και τις εργασίες.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων της «Βιολάντα»

η διαρροή του προπανίου, δηλαδή η αιτία της έκρηξης, είχε γίνει αντιληπτή στη «Βιολάντα» μήνες πριν από το δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Η διεύθυνση και η ιδιοκτησία της βιομηχανίας ήταν ενήμερες, κανείς όμως δεν πήρε στα σοβαρά τη θανάσιμη απειλή. Άλλωστε, κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά, από ό,τι φαίνεται, το ζήτημα της ασφάλειας, των σχεδίων εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου, την εκπαίδευση και την εξάσκηση των εργαζομένων στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το χρονικό της προαναγγελθείσας καταστροφής αποτυπώνεται μέσα από αποσπάσματα των ενυπόγραφων καταθέσεων που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις αρμόδιες αρχές. Όσα ακολουθούν αποτελούν ενδεικτικά σημεία των μαρτυριών τους.

Εργάτης 1. Δύο μήνες στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, 31 ετών

: Στους 2 μήνες που βρίσκεσαι εκεί, έχει συμβεί κάποια δυσλειτουργία σε κάποιο μηχάνημα;

: Ναι, εντός του Δεκεμβρίου 2025 είχε εκδηλωθεί μια φορά δυσλειτουργία σε ένα πολύμπριζο όπου συνδεόταν η σόμπα, αλλά το προλάβαμε.

: Σου είχε αναφέρει ο Χ τι θα έπρεπε να κάνεις αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον φούρνο;

: Μου έχει δείξει κάποια πράγματα, αλλά δεν μου έχει δείξει τι να κάνω αν πάρει φωτιά ο φούρνος.

: Γνωρίζεις εάν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης καμερών στην εν λόγω εταιρεία και ποιος το διαχειρίζεται;

: Ναι, υπάρχει σύστημα καμερών, αλλά δεν ξέρω ποιος το διαχειρίζεται. Υπάρχουν και κάμερες εσωτερικά του χώρου και συγκεκριμένα βρίσκονται έξω από το ζυμωτήριο. Η συγκεκριμένη κάμερα κάλυπτε ολόκληρο τον χώρο παραγωγής και επίσης καταγραφόταν και ο χώρος όπου προκλήθηκε η έκρηξη.

: Υπήρχαν σχέδια εκκένωσης για ανάλογες περιπτώσεις και είχατε λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση;

: Υπήρχαν σχέδια, αλλά δεν μου τα έδειξε ποτέ κανένας. Όσον καιρό βρισκόμουν εκεί, δεν είχαμε κάνει κάποιου είδους εκπαίδευση.

: Όταν έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό που αναφέρεις πριν από καιρό, υπήρξε κάποιου είδους ηχητική ειδοποίηση;

: Πριν από την έκρηξη δεν άκουσα τίποτα. Μετά την έκρηξη άκουσα έναν μικρό ηχητικό συναγερμό».

Εργάτρια 2, 28 χρόνια στη «Βιολάντα»

Εργάτης 3, 14 μήνες στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, 27 ετών

» Πήγα στο μπροστινό μέρος όπου βρίσκεται το πάρκινγκ και εκεί βρήκα τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μπήκα στον χώρο όπου βρισκόταν η αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών στο διπλανό κτήριο, ώστε να ξαναπάω στο κτήριο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, για να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου οι οποίες είναι και φίλες μου, διότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν τις είχα δει. Αφού μπήκα στην αποθήκη, συνάντησα μπροστά μου την Χ., χωρίς να θυμάμαι το επίθετό της, την Λ.Μ. και την Γ. Σ. οι οποίες ήταν αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα. Εν συνεχεία πήγαμε σε μία πόρτα που καταλήγει σε μία σκάλα από την αποθήκη των πρώτων υλών, άνοιξε η πόρτα αλλά επάνω στη σκάλα υπήρχαν πολλά συντρίμμια και τότε κινηθήκαμε προς τις θύρες φόρτωσης των φορτηγών. Η πρώτη θύρα δεν άνοιξε. Άνοιξε η δεύτερη και από εκεί βρεθήκαμε όλοι στο πάρκινγκ. Μετά αναμέναμε τις αρχές να έρθουν και στο σημείο. Το κτήριο πια καιγόταν σχεδόν ολοσχερώς».







Ο ερασιτέχνης υδραυλικός

Ο εργάτης Χ.Π. εκτελούσε χρέη υδραυλικού στη «Βιολάντα», παρόλον ότι δεν διέθετε κάποιου είδους πιστοποίηση, κάποιο πτυχίο τεχνικής σχολής, ως εξειδικευμένος τεχνίτης. Ο άνθρωπος αυτός κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί την οσμή για την οποίαν μιλούν όλοι οι μάρτυρες τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025. Του είχε φανεί, όπως είπε χαρακτηριστικά,

Σε ερώτηση των ανακριτικών αρχών τι απαντούσε στο προσωπικό

, ο «υδραυλικός» είπε ότι «μου είχε πει ο διευθυντής παραγωγής να λέω πως 'η οσμή προέρχεται από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει. Επιπλέον, υπήρξε απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους, η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμισι μήνα. Όμως, αυτό δεν ήταν στα καθήκοντα μου να το ελέγξω και να το διορθώσω.

Πριν από 8 χρόνια μου ανατέθηκε από τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη να προβώ στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η γραμμή παραγωγής των δημητριακών. Ο Τζιωρτζιώτης μού έδωσε το σχέδιο, προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση, όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου».

Οι δήθεν... βόθροι

Εργάτρια 5

«Δούλευα στην Πτέρυγα Β' όπου έγινε το περιστατικό, στη γραμμή παραγωγής μπισκότων. Είχα αντιληφθεί μία οσμή περίπου 4 μήνες πριν και την προσδιορίζω στον χώρο της τουαλέτας. Η μυρωδιά αυτή την προσδιορίζω σαν υγραέριο και όχι σαν να μυρίζει η αποχέτευση. Από ό,τι μου είχαν πει οι συνάδελφοί μου, είχαν ενημερώσει την κα Ν., δεν θυμάμαι το επώνυμο της, και είχα επαναπαυτεί σε αυτό, όμως δεν είχε γίνει κάποια εργασία μετά από αυτή την ενημέρωση, γιατί συνέχισε να μυρίζει, η οσμή παρέμεινε. Υπήρχαν τεχνικοί που γνώριζαν το πρόβλημα και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το πρόβλημα και να γίνει η έκρηξη».

Ο ειδικός και η προαναγγελθείσα έκρηξη

Ο μηχανολόγος μηχανικός που κλήθηκε από τον υδραυλικό της ΒΙΟΛΑΝΤΑ να διενεργήσει έλεγχο στεγανότητας του υπόγειου χαλύβδινου δικτύου προπανίου, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, με ειδικά όργανα κ.λπ. διαπίστωσε μεγάλη διαρροή αερίου στο υπέργειο δίκτυο.