Δέκα αιωνόβιες ελιές στο Νέο Ηράκλειο Αττικής

Ο Δήμος Νέου Ηρακλείου έχει ήδη παραλάβει και μεταφυτεύσει περισσότερες από 50 αιωνόβιες και υπεραιωνόβιες ελιές και τώρα παρέλαβε άλλες 10, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να φυτεύονται σε πάρκα και σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως στην πλατεία Ρίτσου