Σε εξέλιξη οχηματοπορεία των οδηγών ταξί, κατευθύνονται από τη λεωφόρο Αθηνών προς το υπουργείο Μεταφορών

ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ταξί Ταξί Κίνηση

Χειρόφρενο για τρεις ημέρες τραβούν οι οδηγοί στην Αττική - Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για τρεις ημέρες, καθώς οι οδηγοί ξεκίνησαν νέα απεργία από σήμερα, Τρίτη 17.02.2026, στις 06:00, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια δύο ημερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η απεργία στην Αττική θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη 19.02.2026.

Η πορεία διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ταξί τους να κινούνται από τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Σπύρου Πάτση έχοντας κατεύθυνση το υπουργείο Μεταφορών.

Λόγω οχηματοπορείας, ταξί που πρόκειται να ξεκινήσει θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρομολόγιο: Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχαράφη – Λεωφόρος Μεσογείων.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πανελλαδικό επίπεδο, απεργία έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν επίσης με απεργία διαρκείας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής έως και την ψήφισή του, εφόσον όπως τονίζουν, δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

-Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση

-Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό,
ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
-Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.
