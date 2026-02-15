Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παλλήνη: Συνελήφθησαν την ώρα που πήγαν να κλέψουν μηχανή
Όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα για προσπάθεια κλοπής μηχανής
Στη σύλληψη τριών ατόμων (δύο αλλοδαπών και ενός ημεδαπού, ηλικίας 26, 22 και 17 ετών) προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13η Φεβρουαρίου στην Παλλήνη. Οι τρεις τους κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής μοτοσυκλέτας κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Παράλληλα, κατά τις έρευνες που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας πλούσιος εξοπλισμός για κλοπές, καθώς και ναρκωτικές ουσίες.
Τι εντοπίστηκε στα σπίτια των συλληφθέντων
Οπλισμός και ναρκωτικά
Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι,
6 γραμμάρια κοκαΐνης και
μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Επίσης, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 985 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Τέλος, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μετακινήσεις τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
