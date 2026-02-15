Παλλήνη: Συνελήφθησαν την ώρα που πήγαν να κλέψουν μηχανή

Όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα για προσπάθεια κλοπής μηχανής





Στη σύλληψη τριών ατόμων (δύο αλλοδαπών και ενός ημεδαπού, ηλικίας 26, 22 και 17 ετών) προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13η Φεβρουαρίου στην Παλλήνη . Οι τρεις τους κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής μοτοσυκλέτας κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.Όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε σήμα για προσπάθεια κλοπής μηχανής στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν αναζητήσεις και εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε ένα αυτοκίνητο. Αφού τους ακινητοποίησαν, τους μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, όπου και επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή τους στην απόπειρα κλοπής.Παράλληλα, κατά τις έρευνες που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης στα σπίτια των συλληφθέντων, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας πλούσιος εξοπλισμός για κλοπές, καθώς και ναρκωτικές ουσίες.Εξειδικευμένος εξοπλισμός κλοπώνπλήθος διαρρηκτικών εργαλείων(πένσα, κατσαβίδια, κοφτάκι κ.α.)πλήθος κλειδιών οχημάτων,συσκευή προγραμματισμού κλειδιών μοτοσυκλετών,συσκευή γεωεντοπισμού (GPS)Είδη κάλυψηςΤρία ζευγάρια γάντια,δύο περιλαίμια και

Επίσης, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 985 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Τέλος, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μετακινήσεις τους.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.