Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Χειροπέδες σε 53χρονη στην Πτολεμαΐδα που πουλούσε παράνομα βεγγαλικά
Χειροπέδες σε 53χρονη στην Πτολεμαΐδα που πουλούσε παράνομα βεγγαλικά
Είχε στο κατάστημα της συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια)
Συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια) κατείχε στο κατάστημα της, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 53χρονη η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 53χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.
Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της Αποκριάς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσής τους απαγορεύεται από τον νόμο. Προτρέπει, δε, τους ενηλίκους να μη χρησιμοποιούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τους μιμηθούν τα παιδιά.
«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 53χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.
Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της Αποκριάς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσής τους απαγορεύεται από τον νόμο. Προτρέπει, δε, τους ενηλίκους να μη χρησιμοποιούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τους μιμηθούν τα παιδιά.
«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα