Χειροπέδες σε 53χρονη στην Πτολεμαΐδα που πουλούσε παράνομα βεγγαλικά
ΕΛΛΑΔΑ
Βεγγαλικά Σύλληψη Αστυνομία Πτολεμαϊδα

Χειροπέδες σε 53χρονη στην Πτολεμαΐδα που πουλούσε παράνομα βεγγαλικά

Είχε στο  κατάστημα της συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια)

Χειροπέδες σε 53χρονη στην Πτολεμαΐδα που πουλούσε παράνομα βεγγαλικά
Συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1.450 παιδικά βεγγαλικά (σκορδάκια) κατείχε στο κατάστημα της, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 53χρονη η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Αποκριάς για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 53χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της Αποκριάς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσής τους απαγορεύεται από τον νόμο. Προτρέπει, δε, τους ενηλίκους να μη χρησιμοποιούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τους μιμηθούν τα παιδιά.

«Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα.

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης