Το ταξίδι του International FairPlay Passport Olympia Club - Από την Ιταλία στην Αρχαία Ολυμπία, ένα παγκόσμιο κίνημα αξιών
Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι»
Το International FairPlay Passport Olympia Club αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό δίκτυο αξιών με πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες, το οποία έχει σημείο αναφοράς την Αρχαία Ολυμπία και αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο.
Δεν πρόκειται απλώς για ένα ‘εργαλείο’. Είναι ιδέα, όραμα, τρόπος να ζεις και να δρας με βάση τις αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και του Fair Play. Εμπνευσμένο από τον αθλητισμό, μεταφέρει τις αξίες του σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής: στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητα, στην οικονομία.
Πιο αναλυτικά, το «διαβατήριο» αυτό λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς και φιλοσοφία ζωής. Δεν περιορίζεται στα γήπεδα και στις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά γίνεται οδηγός στάσης ζωής. Απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πέρα από σύνορα, πολιτισμούς και εθνικές διαφορές, με στόχο να ενώσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και να καλλιεργήσει μια παγκόσμια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας, εν συναίσθησης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, διαλόγου και ευγενούς άμιλλας.
Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Ιταλία, για να βρει το φυσικό του σπίτι εκεί όπου γεννήθηκαν οι ολυμπιακές αξίες: στην Αρχαία Ολυμπία.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενώσει σχολεία από διαφορετικές ηπείρους σε ένα κοινό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ταξίδι, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο σχολείων αριστείας και καινοτομίας. Ένα ταξίδι που προωθεί το Fair Play ως τρόπο ζωής, εμπνευσμένο από τα αθλητικά ιδεώδη, τη δημιουργικότητα και τον αναστοχασμό, ξεκινώντας από τον τόπο με τον ισχυρότερο συμβολισμό: την Αρχαία Ολυμπία.
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν πρωταγωνιστές της μάθησης, να περάσουν από τον ρόλο του παθητικού θεατή σε εκείνον του ενεργού δημιουργού και συμμέτοχου. Και τα πρώτα του βήματα δεν ήταν δειλά — ήταν αποφασιστικά, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον όπου το Fair Play δεν είναι απλώς αξία, αλλά τρόπος ζωής.
Το κοινό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ταξίδι, προωθεί το δίκαιο παιχνίδι ως τρόπο ζωής. Σε αυτή τη διαδρομή, διαμορφώνεται ένα διεθνές δίκτυο σχολείων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα.
Η ταυτότητα του προγράμματοςΣτο πλαίσιο της διάδοσης αυτών των αξιών, δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τοποθετεί στο επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δεκαπέντε σχολεία από πέντε ηπείρους ενώνονται κάτω από την ομπρέλα του International FairPlay Passport – Olympia Club, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς υποστηρικτών του Fair Play, της υγιούς διαβίωσης, της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας. Νέοι άνθρωποι που δεν μαθαίνουν απλώς αξίες, αλλά τις ενσαρκώνουν στην πράξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κουλτούρας στην καθημερινότητα τους, παγκόσμιας πολιτειότητας.
Η εκκίνηση του International FairPlay Passport Olympia ClubΗ πρώτη συνάντηση και γνωριμία των 15 σχολείων από τις πέντε ηπείρους, που αναλαμβάνουν να γίνουν οι πρωτοπόροι αυτού του εγχειρήματος, πραγματοποιήθηκε στο kick-off meeting πριν μερικές ημέρες, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα ενός ταξιδιού με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ένα ταξίδι που έχει ως σημείο αναφοράς και πνευματικό κέντρο το λίκνο των αξιών που παραμένουν διαχρονικές και αναλλοίωτες μέσα στους αιώνες: την Αρχαία Ολυμπία.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σχολείο στο Κονγκό είναι αμιγώς ελληνικό, καθώς ακολουθεί το ελληνικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
Για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος, σε κάθε ήπειρο έχουν οριστεί οι Πρεσβευτές (Ambassadors) του International FairPlay Passport Olympia Club, ενώ μια ευρεία ομάδα καταξιωμένων και διακεκριμένων ανθρώπων από τον χώρο της Εκπαίδευσης —και όχι μόνο— προσφέρει εθελοντικά τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητές της, υπηρετώντας έναν κοινό σκοπό: τη διάδοση των αξιών και του FairPlay σε παγκόσμια κλίμακα.
Κέντρο του προγράμματος αποτελεί ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου είναι και η έδρα του International FairPlay Passport. Από την Ελλάδα, κυρίαρχο ρόλο έχει το Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας εκπροσωπώντας τον τόπο με τον παγκόσμιο συμβολισμό, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και ένας απ’ τους τρεις στην Ευρώπη.
Η Πέλα Πετράκη-Καββαδία είναι ιατρός με εξειδίκευση στην Ιατρική Τρόπου Ζωής, ιδρύτρια και Πρόεδρος του Health Entropy Projects, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με όραμα την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των υγιεινών συνηθειών και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στην κοινότητα.
Ο Gennaro Testa, Ιταλός κοινωνιολόγος του αθλητισμού, είναι ο δημιουργός, ιδρυτής και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του International FairPlay Passport, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play), από τον αθλητισμό προς την κοινωνία.
- https://internationalfairplaypassport.com/
Τα δύο μέρη συνεργάζονται μέσω Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο σύμπραξης, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι, τις αθλητικές αξίες, καθώς και την προσωπική και κοινωνική ευεξία μέσω του αθλητισμού.
H Health Entropy Projects διαχειρίζεται την κοινοπραξία ως ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνδεσιμότητας και κοινωνικής ευεξίας, με βασικό πυλώνα την υγεία, ενώ παράλληλα η κοινοπραξία αποτελεί μέρος του οράματος και των δράσεων του International FairPlay Passport για τη διάδοση των αξιών του Ευ Αγωνίζεσθαι από τον αθλητισμό προς την κοινωνία.
Η Επιστημονική Επιτροπή, αποτελείται από μία ομάδα υψηλού κύρους εξειδικευμένων ατόμων και έγκριτων καθηγητών με πολυετή εμπειρία, στον τομέα της εκπαίδευσης των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπισμού απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό όραμα.
Επιστημονικός Διευθυντής είναι ο Gennaro Testa,
Γενικός Διευθυντής του προγράμματος, ο Ιωάννης Ψιλόπουλος.
Επικεφαλής Εκπαίδευσης, είναι η Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα
Silvia Dalotto – Aργεντινή, Πρεσβευτής Αμερικής,
Arnaud Richard – Γαλλία, Περβευτής Γαλλόφωνων Σχολείων,
Hassan M. Khachfe – Λίβανος, Πρεσβευτής Καινοτομίας,
Nicholas Chan – Mαλαισία, Πρεσβευτής Ασίας και Ωκεανίας (Συντονιστής των Πρεσβευτών),
Tiago Viegas – Πορτογαλία, Πρεσβευτής Ισπανόφωνων και Πορτογαλικών Σχολείων΄,
Fred Queck Σιγκαπούρη, Εκπρόσωπος του Fair Play Asia
Georgios Vlachos- Νότιος Αφρική, Πρεσβευτής Αφρικής
Η επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από τη Lila Szijj, Ουγγαρία Σύμβουλο Στρατηγικής, τους Υπεύθυνους Συντονισμού Έργου: Ντενίζ Παναγοπούλου, Sofia Ceretta, και Αντώνη Χρυσανθακόπουλο
H ομάδα του International FairPlay Passport - Olympia ClubΌλα τα μέλη της ομάδας του International FairPlay Passport Olympia Club μοιράζονται το ίδιο όραμα και συμμετέχουν εθελοντικά.
Οι Πρεσβευτές του προγράμματος ανά τον κόσμο:Eda Caushi – Αλβανία, Πρεσβευτής Ευρώπης,
