Το ταξίδι του International FairPlay Passport Olympia Club - Από την Ιταλία στην Αρχαία Ολυμπία, ένα παγκόσμιο κίνημα αξιών

H ομάδα του International FairPlay Passport - Olympia Club

Οι Πρεσβευτές του προγράμματος ανά τον κόσμο:

Hellenic High School of Lubumbashi Λ.Δ. ΚονγκόLuanda International School ΑνγκόλαHellenic Academy of Zimbabwe ΖιμπάμπουεΑμερικήAbraham Lincoln School AργεντινήSocrates Academy Βόρειος ΚαρολίναFrancisco de Paula Santander ΚολομβίαΑσίαStella Maris International School MαλαισίαBukit Timah Primary School ΣιγκαπούρηCollege St Joseph ΛίβανοςΕυρώπηGymnasium of Ancient Olympia ΕλλάδαUpper Secondary School “Galilei-Vetrone” ΙταλίαEscola Basica No. 1 de Marim ΠορτογαλίαPrimary School of Stavrakiou, Ioannina ΕλλάδαΩκεανίαAlphington Grammar School ΑυστραλίαΑξίζει να σημειωθεί, ότι το σχολείο στο Κονγκό είναι αμιγώς ελληνικό, καθώς ακολουθεί το ελληνικό ωρολόγιο πρόγραμμα.Για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος, σε κάθε ήπειρο έχουν οριστεί οι Πρεσβευτές (Ambassadors) του International FairPlay Passport Olympia Club, ενώ μια ευρεία ομάδα καταξιωμένων και διακεκριμένων ανθρώπων από τον χώρο της Εκπαίδευσης —και όχι μόνο— προσφέρει εθελοντικά τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητές της, υπηρετώντας έναν κοινό σκοπό: τη διάδοση των αξιών και του FairPlay σε παγκόσμια κλίμακα.Κέντρο του προγράμματος αποτελεί ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου είναι και η έδρα του International FairPlay Passport. Από την Ελλάδα, κυρίαρχο ρόλο έχει το Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας εκπροσωπώντας τον τόπο με τον παγκόσμιο συμβολισμό, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και ένας απ’ τους τρεις στην Ευρώπη.Όλα τα μέλη της ομάδας του International FairPlay Passport Olympia Club μοιράζονται το ίδιο όραμα και συμμετέχουν εθελοντικά.Η Πέλα Πετράκη-Καββαδία είναι ιατρός με εξειδίκευση στην Ιατρική Τρόπου Ζωής, ιδρύτρια και Πρόεδρος του Health Entropy Projects, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με όραμα την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των υγιεινών συνηθειών και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στην κοινότητα.Ο Gennaro Testa, Ιταλός κοινωνιολόγος του αθλητισμού, είναι ο δημιουργός, ιδρυτής και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του International FairPlay Passport, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play), από τον αθλητισμό προς την κοινωνία.Τα δύο μέρη συνεργάζονται μέσω Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο σύμπραξης, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι, τις αθλητικές αξίες, καθώς και την προσωπική και κοινωνική ευεξία μέσω του αθλητισμού.H Health Entropy Projects διαχειρίζεται την κοινοπραξία ως ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνδεσιμότητας και κοινωνικής ευεξίας, με βασικό πυλώνα την υγεία, ενώ παράλληλα η κοινοπραξία αποτελεί μέρος του οράματος και των δράσεων του International FairPlay Passport για τη διάδοση των αξιών του Ευ Αγωνίζεσθαι από τον αθλητισμό προς την κοινωνία.Η Επιστημονική Επιτροπή, αποτελείται από μία ομάδα υψηλού κύρους εξειδικευμένων ατόμων και έγκριτων καθηγητών με πολυετή εμπειρία, στον τομέα της εκπαίδευσης των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπισμού απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό όραμα.Επιστημονικός Διευθυντής είναι ο Gennaro Testa,Γενικός Διευθυντής του προγράμματος, ο Ιωάννης Ψιλόπουλος.Επικεφαλής Εκπαίδευσης, είναι η Κλέα Χατζηστεφάνου-ΠαπαέλληναEda Caushi – Αλβανία, Πρεσβευτής Ευρώπης,Silvia Dalotto – Aργεντινή, Πρεσβευτής Αμερικής,Arnaud Richard – Γαλλία, Περβευτής Γαλλόφωνων Σχολείων,Hassan M. Khachfe – Λίβανος, Πρεσβευτής Καινοτομίας,Nicholas Chan – Mαλαισία, Πρεσβευτής Ασίας και Ωκεανίας (Συντονιστής των Πρεσβευτών),Tiago Viegas – Πορτογαλία, Πρεσβευτής Ισπανόφωνων και Πορτογαλικών Σχολείων΄,Fred Queck Σιγκαπούρη, Εκπρόσωπος του Fair Play AsiaGeorgios Vlachos- Νότιος Αφρική, Πρεσβευτής ΑφρικήςΗ επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από τη Lila Szijj, Ουγγαρία Σύμβουλο Στρατηγικής, τους Υπεύθυνους Συντονισμού Έργου: Ντενίζ Παναγοπούλου, Sofia Ceretta, και Αντώνη Χρυσανθακόπουλο