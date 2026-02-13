Στη Βουλή φέρνει ο Γ.Σαρακιώτης το ζήτημα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κυρτώνη
Κοινοβουλευτική ερώτηση προς το ΥΠΕΝ για την εγκατάσταση έξι ανεμογεννητριών ύψους 250 μέτρων κοντά σε κατοικίες – Αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Λοκρών
Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών στην Κυρτώνη του Δήμου Λοκρών ο ανεξάρτητος Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η παρέμβαση πραγματοποιείται εν μέσω έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προοπτική τοποθέτησης έξι ανεμογεννητριών ύψους έως 250 μέτρων, σε απόσταση μόλις 800 έως 1.000 μέτρων από κατοικίες, συνολικής ισχύος 45 MW.
Όπως τονίζει, η σημαντική αυτή συγκέντρωση καθίσταται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί με τη δεύτερη Περιφέρεια στην κατάταξη, την Πελοπόννησο, η οποία διαθέτει 709 MW, δηλαδή μόλις το 13% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Κατά τον Βουλευτή Φθιώτιδας, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανισομερή κατανομή των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα.
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα κατά της υλοποίησης του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου, ενώ τοπικοί φορείς εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας ότι δεν εξετάστηκαν επαρκώς εναλλακτικές λύσεις και ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια δεν μπορεί να συντελείται εις βάρος μίας μόνο Περιφέρειας, χωρίς να επιμερίζεται δίκαια στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. δεν είναι δυνατόν να προχωρά χωρίς όρους, προϋποθέσεις και επαρκή τεκμηρίωση, υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές περιοχών όπως η Στερεά Ελλάδα, η οποία είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την υπερσυγκέντρωση αιολικών εγκαταστάσεων».
Παράλληλα, επισημαίνει ότι αποφάσεις για την εγκατάσταση έργων τέτοιου μεγέθους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών, ιδίως όταν πρόκειται για παρεμβάσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εντός ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
Υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων στη Στερεά ΕλλάδαΣύμφωνα με όσα επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Σαρακιώτης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέχει την πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας, φιλοξενώντας το 44% του συνολικού δυναμικού της χώρας, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.427 MW, βάσει στοιχείων της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) για το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αντίθεση της τοπικής αυτοδιοίκησηςΟ κ. Σαρακιώτης αναφέρεται στις έντονες ανησυχίες των κατοίκων για τις επιπτώσεις του έργου στην ποιότητα ζωής και στο φυσικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών, με τη νοτιοανατολική τους διάταξη, ενδέχεται να περικυκλώσει ουσιαστικά τον οικισμό της Κυρτώνης.
«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των τοπικών κοινωνιών»Στην παρέμβασή του, ο Βουλευτής Φθιώτιδας τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν μπορούν να υλοποιούνται χωρίς δίκαιη κατανομή των έργων και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.
Αίτημα για απαντήσεις και ουσιαστικό διάλογοΟ κ. Σαρακιώτης καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του έργου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η κοινωνική συναίνεση και η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
