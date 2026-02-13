Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Βράχια έπεσαν στις γραμμές του Οδοντωτού λόγω κατολίσθησης, ακυρώθηκαν δρομολόγια
Δείτε φωτογραφίες από τους βράχους που έπεσαν στις γραμμές
Μεγάλοι βράχοι έπεσαν σε τουλάχιστον δύο σημεία των γραμμών του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα με αποτέλεσμα η Hellenic Train να ανακοινώσει ακύρωση δρομολογίων.
Σύγκεκριμένα ακυρώθηκαν για σήμερα Παρασκευή τα δρομολόγια:
• 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
• 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train «κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης».
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.
