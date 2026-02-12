Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Τρίπολη: Μεταφέρθηκε για συντήρηση ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, δείτε βίντεο
Η εταιρεία που ανάλαβε τη μεταφορά του ανδριάντα ανέφερε σε ανάρτησή της ότι αφαιρέθηκε το σπαθί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για λόγους ασφαλείας.
Μετά από πολυήμερες εργασίες και ειδική επιχείρηση απομακρύνθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο ανδριάντας του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη από την κεντρική Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη. Ο ανδριάντας θα μεταφερθεί στην ΒΙΠΕ Τρίπολης για να συντηρηθεί, όπως είχε προγραμματιστεί.
Η απομάκρυνση έγινε, υπό καταρρακτώδη βροχή, στις 18:00 περίπου το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μετά από αρκετές ημέρες που το ειδικό συνεργείο βρισκόταν στο χώρο για να μπορέσει να κατεβάσει τον ανδριάντα με την δέουσα προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω ζημιές, ούτε κάποιο ατύχημα.
Η προσπάθεια ευοδώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και πλέον ο ανδριάντας θα βρίσκεται για ειδική συντήρηση σε σχετικά διαμορφωμένο χώρο στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.
Η συντήρηση αναμένεται να κρατήσει, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, περίπου τρεις μήνες, εκτός και αν βρεθούν περισσότερες ζημιές στον ανδριάντα.
«Το σπαθί ήταν βιδωμένο επάνω στο χέρι του αγάλματος εξαρχής, όπως είναι και η ουρά του αλόγου. Ο λόγος που ξεβιδώθηκε ήταν για να μην ακουμπήσει κατά την μεταφορά του σε καλώδια της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ και κινδυνέψει κόσμος και προκληθούν ζημιές και στο ίδιο το μνημείο. Με 5,5 μέτρα ύψος αγάλματος και το ύψος της νταλίκας ήταν μεγάλο ρίσκο. Η επιτόπια επισκευή ήταν αδύνατη να γίνει καθώς η χαλιβένια βάση και τα τσιμέντα είχαν διαβρωθεί πολύ. Όλα αυτά φωτογραφήθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου και ακολουθούσαμε τις οδηγίες και του γλύπτη. Η εμπειρία μας και τα μέτρα ασφαλείας μας είναι αντάξια της ευθύνης που αναλάβαμε», ανέφερε η εταιρεία
