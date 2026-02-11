Η εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία της Χριστίνας Τσούτσουρα για την αντιδικία της με τον Ανδρέα Ψυχάρη

Τι αναφέρει η χήρα του εκλιπόντος Σταύρου Ψυχάρη





Αμέσως κατωτέρω δε, δημοσιεύουμε την σχετική Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση - Διαμαρτυρία, που μας κοινοποίησε η κ. Χριστίνα Τσούτσουρα.





ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(άρθρου μόνου παρ. 5 Ν. 1178/1981, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 37 Ν.



Της Χριστίνας Τσούτσουρα, χήρας Σταύρου Ψυχάρη, κατοίκου...



ΠΡΟΣ



2. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και στη συμβολή των οδών... , με ΑΦΜ…., ιδιοκτήτριας της εφημερίδας με τον τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», όπως νομίμως εκπροσωπείται.



3. Τον Αναστάσιο Καραμήτσο του Ιωάννη, κάτοικο ως εκ της εργασίας του ομοίως ως άνω, εκδότη της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».



Με μεγάλη μου έκπληξη ανέγνωσα τρία (3) δημοσιεύματα στις 7-12-2025, 14- 12-2025 και 21-12-2025, τα οποία συνέταξε ο πρώτος εξ υμών και δημοσιεύθηκαν στην έντυπη έκδοση της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, καθώς και στην ηλεκτρονική σας ιστοσελίδα www.protothema.gr, ιδιοκτησίας της δεύτερης εξ υμών, των οποίων ο τρίτος εξ υμών τυγχάνει εκδότης και διαπίστωσα ότι με τα ανωτέρω δημοσιεύματα παρουσιάστηκε στο κοινό της εφημερίδας υπόθεση αντιδικίας μου με τον Ανδρέα Ψυχάρη, χωρίς να αναζητηθεί η άδειά μου για την δημοσίευσή της ή η άποψή μου για αυτή.



Κατά προφανή παράβαση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της σχετικής νομολογίας των δικαστηρίων, πριν από την δημοσίευση των εν λόγω άρθρων, ουδείς εξ υμών επικοινώνησε μαζί μου, προκειμένου να έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ επί των ψευδών και συκοφαντικών για εμένα ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στα εν λόγω δημοσιεύματα.



Η εις βάρος μου άκρως μεροληπτική παρουσίαση της εν λόγω υπόθεσης, δια των ανωτέρω τριών άρθρων του πρώτου εξ υμών, συντάκτη των ανωτέρω άρθρων, πέραν από κατάφωρη παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αποτελεί παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και παράλληλα συκοφαντική δυσφήμησή μου και ακραία προσβολή της προσωπικότητάς μου.



Επιπροσθέτως, η εκ μέρους σας δημοσιοποίηση στην εφημερίδα και στον ιστότοπό σας των στοιχείων και των δικογράφων μίας ιδιωτικής διαφοράς που έχει αχθεί προς εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, φανερώνει σαφή έλλειψη σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη, αφού είναι προφανές ότι αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων στην κοινή γνώμη και κατά τούτο στον επηρεασμό της δικανικής κρίσης.



Συγκεκριμένα:



1. Ως προς το δημοσίευμα της 7ης Δεκεμβρίου 2025 με τίτλο «Οικογενειακός εμφύλιος: Αγωγή του Ανδρέα Ψυχάρη στη χήρα του πατέρα του για 19 τεράστιας αξίας έργα τέχνης»



Με το εν λόγω άρθρο, κατά παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, χωρίς να επικοινωνήσετε μαζί μου ή με τον νομικό παραστάτη μου και χωρίς να ρωτήσετε για την δική μου άποψη, παρουσιάσατε με μεροληπτικό τρόπο, την αβάσιμη και ψευδή καθ'όλο το περιεχόμενό της αγωγή που έχει ασκήσει ο Ανδρέας Ψυχάρης, υιός του αείμνηστου συζύγου μου Σταύρου Ψυχάρη, εναντίον μου, επικαλούμενος ότι είναι δήθεν ιδιοκτήτης 19 πινάκων ζωγραφικής.



Ο πρώτος εξ υμών, πληροφορούμενος προφανώς την ύπαρξη της εν λόγω αγωγής από τον αντίδικό μου και λαμβάνοντας γνώση των δικογράφων της υπόθεσης από αυτόν, κατά παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, προέβη μέσω της εφημερίδας σας σε ανακοίνωση στο ευρύτατο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας σας του ονόματος μου, του πατρώνυμού μου και της ιδιότητάς μου ως εναγομένης, και παρέθεσε επιλεκτικά αποσπάσματα της αγωγής του αντιδίκου μου, τα οποία περιλαμβάνουν ψευδείς, αναληθείς, δυσφημιστικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, που όχι μόνο σπιλώνουν το κύρος και την προσωπικότητά μου, αλλά διαστρεβλώνουν, κατά τρόπο προκλητικό και ακραίο, την πραγματικότητα, δημιουργώντας πεπλανημένες εντυπώσεις σε βάρος μου.



Επιπλέον, ο πρώτος εξ υμών δεν αρκεστήκατε απλώς στην παρουσίαση των ανωτέρω επιλεγμένων από εσάς αποσπασμάτων της αγωγής του αντιδίκου, αλλά σε πάρα πολλά σημεία του ως άνω δημοσιεύματος υιοθετήσατε τους ισχυρισμούς του αντιδίκου μου και τους παρουσιάσατε σαν να είναι βάσιμοι και αληθείς, σε μία απαράδεκτη προσπάθεια να προκαταλάβετε την κοινή γνώμη και την δικαστική κρίση επί της ανωτέρω υπόθεσης.

Ειδικότερα, ο πρώτος εξ υμών στο ανωτέρω δημοσίευμα:



• Αναφέρετε, κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας ότι, «μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Χριστίνα Τσούτσουρα υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα έργα αγοράστηκαν με χρήματα που δαπάνησε ο εκλιπών σύζυγός της, και ως εκ τούτου της ανήκουν», συνεχίζετε δε, «Η θέση αυτή αποτελεί και τον πυρήνα της διαφωνίας.

Πόθεν προέρχονται οι πληροφορίες σας, αφού ουδέποτε επικοινωνήσατε υε εμένα που είμαι η άμεσα ενδιαφερόμενο; Ουδέποτε και ενώπιον ουδενός υποστήριξα ποτέ ότι τα επίδικα έργα είναι δικά μου. Αυτό και μόνο αποδεικνύει το μέγεθος του ψεύδους και της πρόθεσής σας να με κατασυκοφαντήσετε, άμα και της πρόθεσής σας να ευνοήσετε σκανδαλωδώς και κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας τον αντίδικό μου.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνω ότι κύριος των επίδικων πινάκων ήταν αποκλειστικά και μόνο ο σύζυγός μου Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος είχε παραγγείλει στον Ανδρέα Ψυχάρη την αγορά τους, κατέβαλε ο ίδιος το τίμημα για την αγορά τους, τα παρέλαβε στη νομή και κατοχή του αμέσως μετά την αγορά τους και τα εξέθετε στην οικία του επί δεκαετίες, εν συνεχεία δε όσο ήταν εν ζωή τα διέθεσε, ουδέποτε δε αυτά τα έργα περιήλθαν στην κατοχή μου.



Ο δε Ανδρέας Ψυχάρης ουδέποτε υπήρξε κύριος των έργων αυτών.



• Προεξοφλείτε την βασιμότητα της αγωγής του αντιδίκου μου και επιχειρείτε να προκαταλάβετε το αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας σας αναφερόμενος, κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σε ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία («η αναφορά του σε αυτούς τους διεθνείς οίκους υποδηλώνει επιπλέον τη γνησιότητα των έργων και τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν κάθε αγορά»). Ο Ανδρέας Ψυχάρης ούτε αναφέρθηκε στην αγωγή του σε πιστοποιητικά γνησιότητας των επίδικων έργων, ούτε προσκόμισε οποιοδήποτε πιστοποιητικό γνησιότητας οποιουδήποτε έργου.



• Παρουσιάζετε αυθαιρέτως στο κοινό σας την αγωγή του Ανδρέα Ψυχάρη ως αποδεδειγμένη, αναφερόμενος σε αποδεικτικά στοιχεία του αντιδίκου («Κατά τους ισχυρισμούς του Ανδρέα Ψυχάρη και βάσει των παραστατικών που έχει στη διάθεσή του»), την ύπαρξη των οποίων (παραστατικών) βεβαιώνετε με το άρθρο σας, ενώ δεν έχετε διαπιστώσει ο ίδιος ότι υφίστανται, κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.



• Αναπαράγετε ενώπιον των αναγνωστών της εφημερίδας και του site σας τον απαράδεκτο, ψευδέστατο και άκρως συκοφαντικό ισχυρισμό του Ανδρέα Ψυχάρη ότι δήθεν ο πατέρας του Σταύρος Ψυχάρης δεν επικοινωνούσε μαζί του, διότι «φρουρείτο» από εμένα. Ο ανωτέρω απολύτως ψευδής ισχυρισμός του Ανδρέα Ψυχάρη περιλήφθηκε στην αγωγή του και συνεπώς γνώση αυτού είχαν έως την δημοσίευση του άρθρου σας μόνο τα διάδικα μέρη. Αν εκτελούσατε το δημοσιογραφικό σας καθήκον με ευσυνειδησία και σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα επικοινωνούσατε μαζί μου ώστε να δυνηθώ να αμυνθώ απέναντι σε μία τόσο σοβαρή κατηγορία, πλην όμως δεν το πράξατε και κατά συνέπεια επιλέξατε να υιοθετήσετε και να διαδώσετε σε τρίτους και δη στο αναγνωστικό σας κοινό χωρίς αντίκρουση τον ανωτέρω συκοφαντικό για εμένα ισχυρισμό.



• Υιοθετήσατε αυθαίρετα και άκριτα τον ισχυρισμό του Ανδρέα Ψυχάρη ότι, όντως ήταν αυτός που επέλεξε τα επίδικα έργα («Αν κάποιος αναζητήσει την αιτία της έντασης, θα την βρει μέσα στις ίδιες τις επιλογές του Ανδρέα Ψυχάρη. Η συλλογή δεν αποτελείται από διακοσμητικά έργα αλλά από ονόματα που φιγουράρουν σε διεθνείς δημοπρασίες και μουσεία...»). Στη συνέχεια, αναλύσατε εκτενέστατα τα επίδικα έργα ένα προς ένα και καταλήξατε ότι η υπόθεση αποκτά εντυπωσιακές διαστάσεις, αναφερόμενος προφανώς στα ανωτέρω επίδικα έργα.



Όμως, αν είχατε προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και δη, αν είχατε απλώς επισκοπήσει την ένδικη αγωγή που παρανόμως έθεσε υπόψιν σας ο αντίδικός μου αντί να υιοθετήσετε άκριτα τους ισχυρισμούς του, θα είχατε διαπιστώσει πάραυτα το αβάσιμό τους.



Ο Ανδρέας Ψυχάρης ισχυρίζεται ότι δήθεν αυτός επέλεξε τους επίδικους πίνακες, οι οποίοι μάλιστα ισχυρίζεται ότι δήθεν του είναι «πολύ αγαπητοί», πλην όμως για αρκετούς από αυτούς δεν γνωρίζει είτε τον δημιουργό τους είτε τον τίτλο τους, ούτε κατέχει έστω και μία φωτογραφία τους, ούτε τους περιγράφει στην ένδικη αγωγή του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της ελλιπέστατης περιγραφής που αναγράφεται στα τιμολόγια. Για κανένα από τα επίδικα έργα δεν αναφέρονται οι διαστάσεις του, η χρονολογία δημιουργίας του ή αν είναι υπογεγραμμένο ή όχι.



Ενώ όμως ο Ανδρέας Ψυχάρης δεν αναφέρει τίποτα με την αγωγή του για τα επίδικα έργα, εσείς με το ως άνω δημοσίευμά σας προβαίνετε σε λεπτομερέστατη περιγραφή τους, χωρίς ωστόσο να πληροφορήσετε το αναγνωστικό σας κοινό ότι η περιγραφή τους αποτελεί αποτέλεσμα της δικής σας έρευνας και όχι αναπαραγωγή της περιγραφής τους στην ένδικη αγωγή, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και εν τέλει να απομένει στον αναγνώστη σας η απολύτως εσφαλμένη εντύπωση ότι η περιγραφή τους στο ως άνω δημοσίευμα είναι αντιγραφή της ένδικης αγωγής.



Ούτε καν προσέξατε και πάντως δεν αναδείξατε, κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας και δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ότι ο Ανδρέας Ψυχάρης ζητάει με την αγωγή του ένα ζωγραφικό πίνακα του Γκέοργκ Κόλμπε με τίτλο Ariadne, ενώ το εν λόγω έργο, όπως εσείς ο ίδιος αναφέρετε στο ως άνω άρθρο σας, είναι γλυπτό και όχι πίνακας.



• Αναφέρετε ότι ο Ανδρέας Ψυχάρης «ενεργοποιεί» την διάταξη περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία αναφέρετε ότι πρόκειται για ένα από τα «ισχυρότερα νομικά στηρίγματα αυτού του τύπου υποθέσεων». Και πάλι επιχειρείτε μεροληπτικά να παρουσιάσετε την αγωγή του αντιδίκου μου ως δήθεν ισχυρή και βάσιμη, χωρίς να ζητήσετε την γνώμη του νομικού μου παραστάτη. Αν όμως απευθυνόσασταν σε οποιοδήποτε νομικό, θα λαμβάνατε την έγκυρη γνώμη του για την επικουρική βάση της ένδικης αγωγής, η οποία πόρρω απέχει από τα αναφερόμενα στο άρθρο σας. Ευτυχώς που η ένδικη υπόθεση θα κριθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια και όχι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν, έστω και για λόγους έγκυρης ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού, βασικές νομικές έννοιες.



2. Ως προς το δημοσίευμα της 14ης Δεκεμβρίου 2025 με τίτλο «Επεισόδιο Νο2 στον εμφύλιο: Ο Πάνος Ψυχάρης υπέρ του αδελφού του Ανδρέα και κατά της Χήρας του πατέρα του».



Σε αυτό το δημοσίευμα, κατά παράβαση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, χωρίς και πάλι να επικοινωνήσετε με εμένα, παρουσιάσατε στο αναγνωστικό σας κοινό στοιχεία του φακέλου της ένδικης υπόθεσής μου με τον Ανδρέα Ψυχάρη. Συγκεκριμένα, παρουσιάσατε με τρόπο άκρως μεροληπτικό και ενάντια στα συμφέροντά μου αλλά και ενάντια στην αλήθεια, μία ένορκη βεβαίωση που έδωσε ο αδελφός του ενάγοντα Παναγιώτης Ψυχάρης υπέρ του αδελφού του. Είναι περιττό να επισημάνω την κοινή γνώση ότι η αξιοπιστία των μαρτύρων σταθμίζεται από τα Δικαστήρια, ανάλογα με την σχέση τους με το πρόσωπο υπέρ του οποίου δίνουν την κατάθεση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον αδελφό που δίνει κατάθεση υπέρ του αδελφού του και αυτό ασφαλώς θα σταθμιστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.



Ο πρώτος εξ υμών όμως, για άλλη μία φορά κατά παράβαση του δημοσιογραφικού καθήκοντος που επιτάσσει να κρατήσετε ουδέτερη στάση και να παρουσιάσετε και τις δύο πλευρές της αντιδικίας, παρουσιάσατε στο αναγνωστικό σας κοινό το περιεχόμενο της ως άνω ένορκης βεβαίωσης ως αληθές και την ίδια την ένορκη βεβαίωση ως σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο.

Συγκεκριμένα, με τις φράσεις: «κατατέθηκε μία ένορκη βεβαίωση που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δικαστική διαμάχη»...», «υπέγραψε μία ένορκη βεβαίωση που φωτίζει για πρώτη φορά άγνωστες λεπτομέρειες των ενδοοικογενειακών τριβών. Ανάμεσα στα άλλα μια αποκάλυψη κλειδί:ότι η χήρα του Σταύρου Ψυχάρη του πούλησε έναν πίνακα του Πικάσο, ο οποίος όπως αναγνώρισε ο ίδιος ο Ανδρέας ήταν δικός του», «όπως καταθέτει ο Παναγιώτης, ο Ανδρέας κάλυπτε για πολλά χρόνια πολλές από τις οικονομικές υποχρεώσεις του πατέρα του και της συζύγου του», «Ο Παναγιώτης Ψυχάρης ξεκινά την ένορκη βεβαίωσή του και έτσι μαθαίνουμε πως ο Ανδρέας Ψυχάρης πούλησε πακέτο μετοχών του ΔΟΛ που είχε λάβει από τον Χρήστο Λαμπράκη αποκομίζοντας κέρδος 2-2,5 εκατ. ευρώ», «το πιο καθοριστικό όμως περιστατικό καταγράφεται όταν οι δυο αδελφοί συναντήθηκαν στο σπίτι του Παναγιώτη », επιχειρήσατε να προκαταλάβετε την κοινή γνώμη υπέρ του αντιδίκου μου, παρουσιάζοντας την ως άνω ένορκη βεβαίωση ως αληθή και ικανή να αποδείξει τους ισχυρισμούς του αντιδίκου μου.



Παράλληλα, τα περιστατικά που περιέχονται στην ανωτέρω ένορκη βεβαίωση («...μάλιστα κατόπιν μιας συμπεριφοράς κατάπτυστης προς την κόρη του...») είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά για εμένα, όπως επίσης συκοφαντικοί είναι και οι τίτλοι που αυθαιρέτως προσθέσατε («ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»)...



Αν εκτελούσατε το δημοσιογραφικό σας καθήκον με ευσυνειδησία, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα επικοινωνούσατε μαζί μου ώστε να δυνηθώ να αμυνθώ, πλην όμως δεν το πράξατε και κατά συνέπεια για άλλη μία φορά επιλέξατε να υιοθετήσετε και να διαδώσετε σε τρίτους και δη στο αναγνωστικό σας κοινό χωρίς αντίκρουση τους ανωτέρω ψευδείς και συκοφαντικούς για εμένα ισχυρισμούς που περιέχονται στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση.



3. Ως προς το δημοσίευμα της 21ης Δεκεμβρίου 2025 με τίτλο «Επεισόδιο Νο3 στον εμφύλιο: «Θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα σου» απαντά η χήρα στον γιο του εκδότη.



Το εν λόγω δημοσίευμα είναι πραγματικά εξοργιστικό. Με αυτό όχι απλώς υπονοείτε αλλά δηλώνετε ευθαρσώς ότι το περιεχόμενο του άρθρου σας είναι «οι θέσεις της χήρας», παραπλανώντας το αναγνωστικό σας κοινό ότι δήθεν εγώ είτε επικοινώνησα μαζί σας και σας εξέθεσα την άποψή μου για την δικαστική μου διαμάχη με τον Ανδρέα Ψυχάρη, είτε σας έδωσα το δικόγραφο των Προτάσεών μου που κατέθεσα ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου επί της αγωγής του αντιδίκου και πάντως ότι συναίνεσα στην γνωστοποίησή τους μέσω της εφημερίδας σας.

Όμως, όπως καλά γνωρίζετε, ΟΥΔΕΠΟΤΕ επικοινώνησα μαζί σας και εσείς ουδέποτε επικοινωνήσατε μαζί μου και ουδέποτε ζητήσατε, όπως οφείλατε, να σας εκθέσω τις απόψεις μου για την ένδικη υπόθεση.

Πώς τέθηκε υπόψιν σας το δικόγραφο των Προτάσεών μου, το οποίο αποτελεί στοιχείο της ένδικης υπόθεσης και σε αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα διάδικα μέρη;



Εγώ πάντως δεν σας το κοινοποίησα, συνεπώς είναι σαφές σε εμένα ότι, σας το παρέδωσε ο αντίδικός μου και εσείς δημοσιοποιήσατε επιλεγμένα τμήματά του κατά το δοκούν, παραβιάζοντας κατάφωρα τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, την δημοσιογραφική δεοντολογία και παράλληλα διαπράττοντας με την αποσπασματική προβολή των απόψεών μου προσβολή της προσωπικότητάς μου.



Σημειωτέον δε ότι, ουδέποτε θα προέβαινα στη δημοσιοποίηση μέσω οποιουδήποτε μέσου ενημέρωσης των στοιχείων και των δικογράφων μίας ιδιωτικής διαφοράς που έχει αχθεί προς εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, καθώς μία τέτοια στάση σαφέστατα υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη και καταφανώς αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και κατά τούτο στον επηρεασμό της δικανικής κρίσης.

Επειδή παρανόμως διαδώσατε, δημοσιεύσατε και καταστήσατε προσιτό σε μη δικαιούμενα πρόσωπα - αναγνωστικό κοινό, χωρίς την προηγουμένη συναίνεσή μου και ρητή συγκατάθεσή μου προσωπικά μου στοιχεία, παραβιάζοντας ευθέως το άρθρο 38 του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα, ο πρώτος εξ υμών χρησιμοποίησε, δημοσίευσε, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, και κατέστησε προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα - αναγνωστικό κοινό, το όνομά μου, το πατρώνυμό μου, την ιδιότητά μου ως εναγόμενη στην προαναφερόμενη αγωγή του Ανδρέα Ψυχάρη και το κατατεθέν εκ μέρους μου δικόγραφο των Προτάσεών μου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου με τέτοιο τρόπο ώστε περισσότεροι από ενάμιση εκατομμύριο αναγνώστες ημερησίως, μέχρι και σήμερα, να έχουν λάβει γνώση αυτών.



Επειδή τα ως άνω δημοσιεύματα είναι αναληθή και συκοφαντικά για εμένα, ο δε συντάκτης των ως άνω δημοσιευμάτων και οι λοιποί, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, ήταν σε γνώση της αναλήθειας των ισχυρισμών και των ψευδών γεγονότων εις βάρος μου, που δια των άνω δημοσιευμάτων κοινοποίησαν σε μεγάλο αριθμό αναγνωστών, με σκοπό να πλήξουν την τιμή και την υπόληψή μου και με συνέπεια να μου προκαλέσουν σημαντική ηθική βλάβη.



Επειδή η επιλογή σας να παρουσιάσετε μεροληπτικά την υπόθεσή μου και η παράλειψή σας να ελέγξετε την ακρίβεια των πληροφοριών και να επικοινωνήσετε μαζί μου πριν τη δημοσίευση συνιστά παραβίαση του καθήκοντος αλήθειας και αντικειμενικότητας, όπως επιβάλλεται από τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. Η συμπεριφορά αυτή υπερβαίνει τα όρια της θεμιτής κριτικής και συνιστά κακόβουλη και εν γνώσει διάδοση ψευδών γεγονότων.



Επειδή με τη συμπεριφορά του ο πρώτος εξ υμών προσέβαλε την προσωπικότητά μου κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 57, 59, 914, 919, 920, 932 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 361, 363 και 368 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπουν και τιμωρούν το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, η συμπεριφορά του δε αυτή κατευθύνεται από το μοναδικό σκοπό του να με πλήξει ως προσωπικότητα.



Επειδή η δεύτερη εξ υμών ως ιδιοκτήτρια της εφημερίδας και της ιστοσελίδας, στην οποία αναρτήθηκαν το προεκτιθέμενα προσβλητικά για την τιμή και την υπόληψή μου δημοσιεύματα, ευθύνεται αντικειμενικά βάσει της πρόβλεψης του άρθρου μόνου παρ. 1 του Ν. 1178/1981 για την προσβολή της προσωπικότητάς μου και για την αδικοπραξία που τέλεσε σε βάρος μου ο πρώτος εξ υμών.



Επειδή η παρούσα Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση - Διαμαρτυρία συνιστά κατά τη διάταξη του άρ. 37 παρ. 1 του Ν. 4356/2015, όπως αυτή τροποποίησε τη διάταξη του αρ. μόνου παρ. 2 του Ν. 1178/1981, προϋπόθεση για την άσκηση εις βάρος σας αγωγής για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποία με τα ως άνω δημοσιεύματα μου έχετε προκαλέσει.



Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/81, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 37 του Ν. 4356/2015,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντόνως για την ως άνω άδικη, παράνομη και βλαπτική εις βάρος μου συμπεριφορά σας και ΣΑΣ ΚΑΛΩ:



α) να αποκαταστήσετε τη βαρύτατη σε βάρος μου προσβολή με:

-την άμεση απόσυρση των ανωτέρω μεροληπτικών, βλαπτικών για εμένα, συκοφαντικών και προσβλητικών δημοσιευμάτων από τον ιστότοπό σας, καθώς και από οιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή, όπως κινητής τηλεφωνίας, αλλά και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και

- την άμεση και εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας το αργότερο, δημοσίευση στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας σας και στην ιστοσελίδα www■pΓototheπιa■qr και σε ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παρούσα δημοσιεύματα θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας σας, κειμένου αποκαταστατικού της αλήθειας και της τρωθείσης τιμής και υπόληψής μου, με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Ζητούμε συγγνώμη από την κα Χριστίνα Τσούτσουρα, χήρα Σταύρου Ψυχάρη, για την χωρίς την άδειά της μεροληπτική γνωστοποίηση των στοιχείων της αντιδικίας της με τον Ανδρέα Ψυχάρη, καθώς και για την χωρίς την ενημέρωσή της και την άδειά της δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων της. Ανακαλούμε τα όσα ανακριβώς δημοσιεύτηκαν και προς έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών μας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι η κα Τσούτσουρα ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μας και τα όσα δημοσιεύσαμε για την ανωτέρω υπόθεσή της ήταν η, χωρίς καμία διασταύρωση, προσωπική γνώμη του συντάξαντος τα άρθρα και ως εκ τούτου εκφράζουμε τη λύπη μας για την αρνητική δημόσια έκθεσή της. Δεσμευόμαστε δε,

όπως στο μέλλον σεβόμαστε απόλυτα την προσωπικότητά της και δεν θα επαναλάβουμε κανέναν από τους αναφερόμενους ή παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της, ούτε θα αναφερθούμε ποτέ στην ως άνω υπόθεσή της χωρίς την γραπτή άδειά της, γι' αυτό και έχουμε ήδη προβεί στη διαγραφή των επίμαχων δημοσιευμάτων».

β) Να μου κοινοποιήσετε το αντίστοιχο δημοσίευμα αποκατάστασης.

γ) Να μου κοινοποιήσετε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έθεσαν υπόψιν σας τα δικόγραφα της εν λόγω ένδικης υπόθεσης και ειδικά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που σας παρέδωσαν αντίγραφο των ένδικων Προτάσεών μου επί της αγωγής του αντιδίκου Ανδρέα Ψυχάρη.

δ) Επίσης, σας καλώ όπως στο μέλλον απέχετε από την καθ'οιονδήποτε τρόπο διάδοση και εν γένει αναπαραγωγή των παραπάνω ή όποιων άλλων συναφών αναληθών και συκοφαντικών ισχυρισμών και

ε) Να διαγράψετε όλα τα προσωπικά μου δεδομένα,



Ρητά δε επιφυλάσσομαι να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψής μου, ζητώντας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την επιδίκαση αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που έχω υποστεί και για την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.



Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.



Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2025



Για την εξωδίκως δηλούσα και καλούσα



Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Εμμανουήλ Μαργωμένος