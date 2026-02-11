Τσικνοπέμπτη 2026: Τι ισχύει για τα σχολεία
Τσικνοπέμπτη 2026: Τι ισχύει για τα σχολεία

Τσικνοπέμπτη 2026: Το πρωτόκολλο των εκδηλώσεων στα σχολεία αύριο (12/2)

Βασιλική Χρυσοστομίδου
Η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί θεσμοθετημένη αργία, ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση, καθώς τα σχολεία όλων των βαθμίδων – νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια – λειτουργούν κανονικά.

Με αυτό το δεδομένο θα κυλήσει η αυριανή ημέρα στα σχολεία, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει και δεν πρόκειται να εκδώσει εγκύκλιο για τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, καθώς η ημέρα αντιμετωπίζεται ως κανονική σχολική ημέρα, χωρίς πρόβλεψη για γιορτές ή εκδηλώσεις κρεατοφαγίας εντός των σχολικών μονάδων. Στην πράξη, αρκετά σχολεία συμμετέχουν άτυπα στο έθιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία οφείλουν να τηρήσουν κατά γράμμα το ωρολόγιο πρόγραμμα, το απουσιολόγιο ενώ σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών.

Πώς γιορτάζεται κάθε χρόνο η Τσικνοπέμπτη στα σχολεία

Παρά την απουσία θεσμικού πλαισίου, έχει διαμορφωθεί μια πάγια πρακτική που τηρείται από τις περισσότερες σχολικές μονάδες: τυχόν δράσεις ή εκδηλώσεις μεταφέρονται προς το τέλος του σχολικού ωραρίου χωρίς να αφιερώνεται ολόκληρη η μέρα σε εορτασμούς – τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά.

Συχνά, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, στήνουν ψησταριές στο προαύλιο και διανέμουν δωρεάν στους μαθητές και στις μαθήτριες κατά κανόνα, καλαμάκια σουβλάκια.

Οι αντιδράσεις από τη «ΝΕΜΕΣΙΣ»

H Νέμεσις - Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι ήδη από τις 28/1 είχε προχωρήσει στην ακόλουθη ανάρτηση, στην προσπάθεια να αποτρέψει τη σχολική κοινότητα από τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, με κεντρικό σύνθημα: «Τα σχολεία δεν είναι ταβέρνες».
