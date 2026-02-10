To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Τρεις συλλήψεις από το λιμενικό στον Πειραιά για ναρκωτικά
Τρεις συλλήψεις από το λιμενικό στον Πειραιά για ναρκωτικά
Κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης
Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, τη σύλληψη τριών αλλοδαπών και την κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού.
Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε στον Πειραιά 19χρονος υπήκοος Πακιστάν να μεταφέρει σε σακίδιο πλάτης πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 335 γραμμαρίων. Κατά τον ίδιο έλεγχο συνελήφθη και 17χρονος ομοεθνής του, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε η εμπλοκή 24χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αττική με τη συνδρομή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν επτά νάιλον συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 24χρονου, με τη συμμετοχή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 485 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 35 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.
Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε στον Πειραιά 19χρονος υπήκοος Πακιστάν να μεταφέρει σε σακίδιο πλάτης πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 335 γραμμαρίων. Κατά τον ίδιο έλεγχο συνελήφθη και 17χρονος ομοεθνής του, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε η εμπλοκή 24χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αττική με τη συνδρομή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν επτά νάιλον συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 24χρονου, με τη συμμετοχή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 485 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 35 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα