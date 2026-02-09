Επεισόδιο στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Εγώ δεν παίζω θέατρο, είπε ο Καπερνάρος, «ντροπή να λες κάτι τέτοιο για τους γονείς» του απάντησαν

Οι καταθέσεις για τα βίντεο

Η συνήγορος υπεράσπισης οικογενειών θυμάτων κ.είπε επίσης ότι «δεν μπορεί όμως να στέκονται μπροστά στο χώρο των συνηγόρων ως υπερασπιστές δήθεν σωματοφύλακες, οδηγοί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, οποιουδήποτε, δεν μπορώ να τους γνωρίζω προσωπικά, άνθρωποι που είναι άσχετοι. Και δεν είναι απλά άσχετοι, στάθηκαν για να προκαλέσουν τους συγγενείς, οι οποίοι οι συγγενείς ούτε εξύβρισαν ούτε άδικα εξοργίστηκαν, ούτε και ποινικά αδικήματα όπως κάποιος τους απείλησε ότι θα τους κάνει μηνύσεις, διέπραξαν. Αγανάκτησαν για την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής των παιδιών τους και των ανθρώπων τους».Η συγγενής θύματος κ.είπε μεταξύ άλλων πως «εμείς δεν κάνουμε θέατρο, είμαστε πονεμένοι άνθρωποι που προσπαθούμε να βρούμε δικαιοσύνη. Άλλοι κάνουν θέατρο εντός της αιθούσης και μάλιστα θέλουν με κάθε τρόπο να μας προκαλέσουν για να μας αποβάλουν από την αίθουσα. Εμάς τους συγγενείς των θυμάτων. Θα είμαστε εκεί. Αν θέλουν ας μας μυνήσουν».Εκπρόσωπος της εταιρείας βιντεοεπιτήρησης είπε στη δίκη ότι ορισμένα βίντεο σβήστηκαν, καθώς λόγω της σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά και ανφέρθηκε σε «κάποια μεγάλα αρχεία και άλλα μικρά».Πρόσθεσε επίσης ότι «είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφο. Για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο».