Επεισόδιο στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Εγώ δεν παίζω θέατρο, είπε ο Καπερνάρος, «ντροπή να λες κάτι τέτοιο για τους γονείς» του απάντησαν

Όλα συνέβησαν κατά την εξέταση του πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου από τον γνωστό δικηγόρο - Αντέδρασε άνδρας που τον συνόδευε - Για «μπράβο» μίλησε ο Πάνος Ρούτσι

Ένταση επικράτησε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας όπου εξελίσσεται η δίκη που αφορά τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης.

Ειδικότερα, ενώ ο κ. Ψαρόπουλος ως μάρτυρας δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο της Interstar, προκλήθηκε επεισόδιο μέσα στη δικαστική αίθουσα ανάμεσα σε άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και τους συγγενείς των θυμάτων.

Ενταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών (5)


Τότε η δίκη διεκόπη και εξερχόμενος της αίθουσας ο κ. Καπερνάρος είπε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο» με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από τον Πάνο Ρούτσι.

Ενταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών


Στα συγκεκριμένα σχόλια αντέδρασαν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι τόνισαν ότι θα έπρεπε να ντρέπονται «που υπερασπίζονται εγκληματίες» και που μιλούν για «θέατρο».

Κλείσιμο
Από την πλευρά τους οι συνήγοροι υπεράσπισης είπαν ότι οι συγγενείς τους επιτέθηκαν και πώς κινδυνεύουν. «Αν χρειαστεί να τους αποβάλλετε», ζήτησαν μεταξύ άλλων.

Τι λέει η πλευρά των συγγενών

Ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στους δημοσιογράφους κατήγγειλε ότι «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος. Μίλησε επίσης για «ξεφτίλα», για «πουλημένους», «για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».

Ενταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών (4)


Η συνήγορος υπεράσπισης οικογενειών θυμάτων κ. Χατζηκωνσταντίνου είπε επίσης ότι «δεν μπορεί όμως να στέκονται μπροστά στο χώρο των συνηγόρων ως υπερασπιστές δήθεν σωματοφύλακες, οδηγοί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, οποιουδήποτε, δεν μπορώ να τους γνωρίζω προσωπικά, άνθρωποι που είναι άσχετοι. Και δεν είναι απλά άσχετοι, στάθηκαν για να προκαλέσουν τους συγγενείς, οι οποίοι οι συγγενείς ούτε εξύβρισαν ούτε άδικα εξοργίστηκαν, ούτε και ποινικά αδικήματα όπως κάποιος τους απείλησε ότι θα τους κάνει μηνύσεις, διέπραξαν. Αγανάκτησαν για την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής των παιδιών τους και των ανθρώπων τους».

Ενταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών (2)


Η συγγενής θύματος κ. Χρυσούλα Χλωρού είπε μεταξύ άλλων πως «εμείς δεν κάνουμε θέατρο, είμαστε πονεμένοι άνθρωποι που προσπαθούμε να βρούμε δικαιοσύνη. Άλλοι κάνουν θέατρο εντός της αιθούσης και μάλιστα θέλουν με κάθε τρόπο να μας προκαλέσουν για να μας αποβάλουν από την αίθουσα. Εμάς τους συγγενείς των θυμάτων. Θα είμαστε εκεί. Αν θέλουν ας μας μυνήσουν».

Ενταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών (1)


Οι καταθέσεις για τα βίντεο

Εκπρόσωπος της εταιρείας βιντεοεπιτήρησης είπε στη δίκη ότι ορισμένα βίντεο σβήστηκαν, καθώς λόγω της σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά και ανφέρθηκε σε «κάποια μεγάλα αρχεία και άλλα μικρά».

Πρόσθεσε επίσης ότι «είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφο. Για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο».
