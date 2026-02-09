Κύκλωμα ναρκωτικών με στόχο και μαθητές εξαρθρώθηκε στη Ναύπακτο, τρεις συλλήψεις
Κύκλωμα ναρκωτικών με στόχο και μαθητές εξαρθρώθηκε στη Ναύπακτο, τρεις συλλήψεις

Κατασχέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη, ναρκωτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά

Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Ναύπακτο και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, ναρκωτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά.

Οι τρεις συνελήφθησαν στη Ναύπακτο, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας και του τμήματος τροχαίας Ναυπακτίας ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να μετέφερε κοκαΐνη και κάνναβη από την Αθήνα προς τη Ναύπακτο, διακινώντας ο ίδιος μέρος των ποσοτήτων ή διοχετεύοντάς τες σε άλλα άτομα της περιοχής. Οι ουσίες φέρονται να αποθηκεύονταν σε κατοικία συγκατηγορούμενο, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και μαθητής Λυκείου, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση σε συμμαθητές κατά τη διάρκεια σχολικής πενθήμερης εκδρομής. Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές τον Νοέμβριο του 2025 για παρόμοια υπόθεση, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο φέρεται να συνέχισε τη δραστηριότητά του, κατά τις ίδιες πληροφορίες. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, όχημα και στους ίδιους τους κατηγορούμενους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 76 γραμμάρια κοκαΐνης, περισσότερα από 625 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά, τρίφτες, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Παράλληλα, κατασχέθηκε και αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ουσιών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
