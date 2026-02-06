Ποιους ψάχνουν μετά τη σύλληψη του κατασκόπου σμηνάρχου: Το βαρύ βιογραφικό του και οι αναρτήσεις για τον «κίνδυνο από μέσα»

Στις αναρτήσεις του στα social media, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας αναφερόταν αρκετά συχνά στον «εσωτερικό κίνδυνο που συνήθως προέρχεται από άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και συστήματα»





Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της στρατιωτικής δικαιοσύνης για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας Πρόκειται για αξιωματικό με σταδιοδρομία 30 ετών στην Πολεμική Αεροπορία που, όπως έγραφε ο ίδιος στο βιογραφικό του, είναι διαπιστευμένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών.Ο ίδιος έγραφε, επίσης, ότι το ενδιαφέρον του ήταν η κυβερνοασφάλεια στους τομείς της βιομηχανίας, των κρίσιμων υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Μετά τη σύλληψή του οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές βρίσκονται σε «πυρετό» καθώς προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε προλάβει να στήσει ευρύτερο δίκτυο.Στο πλαίσιο αυτόΌπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η έρευνα έχει απλωθεί σε όλους όσοι είχαν και την παραμικρή επαφή μαζί του είτε πρόκειται για άτομα με παρεμφερές αντικείμενο είτε για άτομα με τα οποία είχε απλώς συναναστροφές.Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στις έρευνες έχει εμπλακεί και η διεύθυνση κυβερνοασφάλειας του Πενταγώνου που εμφανίζεται να έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου αξιωματικού προκειμένου να αντλήσει από εκεί πληροφορίες για τις κινήσεις και τις ενέργειές του.Στις αναρτήσεις του στα social media, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας αναφερόταν αρκετά συχνά στον «εσωτερικό κίνδυνο» που αντιμετωπίζουν εταιρείες ενώ παράλληλα αναδημοσίευε σχετικά άρθρα αλλά και φωτογραφίες από τη συμμετοχή του σε συνέδρια που διοργάνωνε το ΝΑΤΟ στη χώρα μας.Σε τουλάχιστον τρεις εκ των αναρτήσεων τα προηγούμενα χρόνια αναφερόταν σε κείμενά του για την «απειλή των εσωτερικών παραγόντων» αναλύοντας «τα σημάδια και τα μέτρα που πρέπει να λάβει μια επιχείρηση για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο».Όπως έγραφε, μάλιστα, «ανεξάρτητα από τον λόγο, μια απειλή από εσωτερικούς παράγοντες μπορεί να βλάψει σοβαρά την επιχείρησή σας αν αγνοηθεί».Σε άλλη ανάρτηση ο σμήναρχος επισήμαινε ότι «τα κακά στοιχεία ζουν γύρω μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από κάθε επιχείρηση και να περιοριστούν» ενώ σε μια τρίτη ανέλυε πως «οι εσωτερικές απειλές είναι πιθανοί κίνδυνοι εντός μιας εταιρείας, που συνήθως προέρχονται από άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και συστήματα». Ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής είχε επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο σε όλη του τη σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις όσον αφορά στην προσωπική του εκπαίδευση, καθώς είχε αποκτήσει προοδευτικά εξειδικευμένες γνώσεις για:έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών, με επίκεντρο τους ΝΑΤΟϊκούς σχηματισμούς.

Η «προσήλωσή» του σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ τον κατέστησε και αντικείμενο διακριτικής μεν, αλλά πολύμηνης παρακολούθησης από τις Αρχές, η οποία διακόπηκε χθες με την σύλληψή του.



Η υψηλή κατάρτισή του, άλλωστε, την οποία απέκτησε προοδευτικά, αλλά και το ενδιαφέρον του για τα ηλεκτρονικά μέσα υπήρξαν βασικά στοιχεία της στρατολόγησής του, προκειμένου να γίνεται μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών, ανάμεσα σε αυτές και αμυντικής τεχνολογίας, προς την Κίνα.



Το QR code που τον πρόδωσε Η υποκλοπή των πληροφοριών, κατά πληροφορίες, γινόταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι και η οποία είχε ειδικό λογισμικό για να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά.



Ο ίδιος μηχανισμός όμως ήταν που τον πρόδωσε καθώς άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στο Πεκίνο.