Μια γυναίκα ελαφρά τραυματίας μετά από τροχαίο στο Φάληρο, δείτε βίντεο
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ύψος του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης»
Τροχαίο σημειώθηκε στο Φάληρο στον γέφυρα με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, ένα αυτοκίνητο ντεραπάρισε και μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ύψος έξω από το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».
Από το συμβάν έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
