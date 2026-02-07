Το βινύλιο αναβιώνει και τα δισκάδικα επανέρχονται: Δεν είναι μόνο νοσταλγία, αλλά και μία αισθητική επιλογή

«Δε θα έλεγα πως δουλεύω με συλλέκτες, αλλά γενικότερα με ανθρώπους που ακούνε μουσική. Δε χρειάζεται να είσαι συλλέκτης για να αγοράσεις δίσκους. Θα έλεγα, ότι το ηλικιακό φάσμα των πελατών μας κινείται από πολύ νέους, των 13 ετών, μέχρι και 70άρηδες, υπάρχουν πολλές ηλικίες», τονίζει από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης τουστην οδόπου έχει ανοίξει από το 2013. Ο ιδιοκτήτης τουAttractor σταπου δουλεύει το βινύλιο από το 2002, κι εκ πεποιθήσεως δεν δέχεται παραγγελίες από το Ίντερνετ και όποιος θέλει να ανακαλύψει το ξεχωριστό εκείνο άλμπουμ που θα κοσμήσει τη συλλογή του θα πρέπει να περάσει αποκλειστικά από τα ράφια του μαγαζιού, μας εξηγεί πως δε δουλεύει μόνο με συλλέκτες, αλλά και με τον κάθε ‘εραστή' του δίσκου. «Είμαι παλαιού τύπου, οι πελάτες δεν είναι μόνο παλαιού τύπου όμως, αλλά και νέα παιδιά».από τον, που βρίσκεται επίσης στο Μοναστηράκι από το 1993 υπερθεματίζει: «Τα τελευταία χρόνια έχει φύγει η παλιά γενιά κι έχει μπει η καινούργια , με αποτέλεσμα οι πιτσιρικάδες να μη θέλουν να ακούσουν κλασσικό ροκ κι αγοράζει χιπ χοπ, χέβι μεταλ. Πουλάμε και κλασσικό ροκ, αλλά τώρα φεύγουν άλλα πράγματα, ό,τι θέλει η νεολαία».Αυτή η τάση της νεολαίας έχει αναθερμάνει και, αλλά και των δισκογραφικών εταιρειών να «κόβουν» ξανά δίσκους βινυλίου. Όπως μας τονίζει ο Φίλιππος Κουντουράς, του οποίου η επιχείρηση έχει δική της ετικέτα παραγωγής δίσκων: «Μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει 14 δίσκους και είναι να βγάλουμε άλλους δύο τρεις φέτος οπότε έχουμε μία παραγωγή η οποία δουλεύει. Και τα νέα συγκροτήματα θέλουνε να βγάλουνε δίσκο, αλλά και είναι οι άνθρωποι που προτιμούν να αγοράσουν το βινύλιο. Ο δίσκος είναι η πιο σημαντική υπογραφή, ας το πούμε έτσι το πιο σημαντικό σημάδι ότι έχω γράψει μουσική. Και το βινύλιο μένει εκεί, είναι η απόδειξη πως έχεις κάνει ηχογράφηση, είναι διαφορετικό, πιο εντυπωσιακό πράγμα, χειροπιαστό, απόδειξη ότι το κατέχουμε στη συλλογή μας. Βγάζουμε και βγάζουμε και cd, αλλά πάντα το βινύλιο έχει την άλλη αίγλη».«Πλέον, υπάρχουνε πολλά συγκροτήματα που επιλέγουν να βγάζουνε και βινύλιο, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προωθήσεις ουσιαστικά τη μουσική σου, κατάλαβες τι σου λέω. Το streaming και αυτά δεν διαρκεί, δεν υπάρχει τρόπος άμα αγαπάς ένα συγκρότημα να έχεις τη μουσική τους στην κατοχή σου άρα βγάζουνε και βινύλια», μας λέει ο ιδιοκτήτης τουΌπως μας εξηγεί ηπου εργάζεται στονπου λειτουργεί στοαπό το«πλέον έχουμε δει ένα διαφορετικό κοινό να προσεγγίζει το βινύλιο. Νέα παιδιά και αρκετές κοπέλλες--κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Γιατί ως γυναίκα ένοιωθα πάντα ως το σπάνιο πουλί μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο--πάντα λέγαμε πως είναι οι άνδρες που συλλέγουν δίσκους κι όχι οι γυναίκες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις στιγμές που οι κοπέλλες κάθονταν απ' έξω από το μαγαζί και τα αγόρια τους ψάνανε, ψάχνανε για ώρες στα ράφια κι αυτές περιμένανε. Κάτι που ήταν περίεργο. Αλλά τώρα βλέπω όλο και περισσότερες να ψάχνουν, γνωρίζουν κι από συγκροτήματα και ζητούν δισκογραφίες. Αυτό είναι παρήγορο για τη νέα γενιά, ας ελπίσουμε πως θα συνεχισθεί». Το ίδιο επισημαίνει κι ο ιδιοκτήτης του Underflow «τώρα βλέπεις αυτό να έχει εξισορροπηθεί, υπάρχουν και πολλές γυναίκες τα τελευταία χρόνια που αγοράζουν δίσκους».Ο συνάδελφός του, τουπαρατηρεί «λίγο πολύ οι συνήθειες έχουν αλλάξει. Βλέπεις να υπάρχει και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν το δικό μου μαγαζάκι τραβάει, αλλά είναι πάρα πολλές γυναίκες που μπαίνουν και ψωνίζουν. Μπορεί το ποσοστό να ανέρχεται και στο, ένα πράγμα πολύ ενδιαφέρον: γιατί παλιότερα έμπαινες στα δισκάδικα και έβλεπες μόνο ανδρικό πληθυσμό ως επι το πλείστον τώρα νομίζω πως η αναλογία έχει αλλάξει».Όπως μας επισημαίνουν, τόσο οι ιδιοκτήτες τουπου βρίσκεται στοόσο και τουκαι τουστασημαντικό μέρος της πελατείας τους είναι κι οι τουρίστες, οι οποίοι είτε από περιέργεια, είτε επειδή αναζητούν να ανακαλύψουν κάποιο άλμπουμ που δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους, επισκέπτονται τα δισκοπωλεία στις πολυσύχναστες αυτές περιοχές. «Υπάρχει και το τουριστικό ρεύμα, που έτσι τα μαγαζιά. Γιατί είναι και το ρεμπέτικο που αναζητούν, το ελληνικό μπλουζ κι αυτό είναι μία άλλη πτυχή των πωλήσεων», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οη ερώτηση στρέφεται στο τι αγοράζει πλέον η νέα τούτη γενιά των «εραστών» του βινυλίου. Τα κλασσικά άλμπουμ ή τη μουσική της εποχής της; Ο Γιώργος Κανελλόπουλος από το Old School τονίζει: Όλα τα στυλ μουσικής. Αλλά ακόμη και τα πιο νέα παιδιά γυρίζουνε στο κλασικό. Πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το ζήτημα θα σε εκπλήξουν, γιατί ναι μεν βάση είναι το το 60-70 της κλασικής rock όπου είναι μία μεγάλη δεξαμενή κι εγώ είμαι εξειδικευμένος στα 90's new wave, post punk όλα αυτά, όμως πολλοί νέοι μπαίνουν κι αναζητούνε ελληνικά και έντεχνο και λαϊκά και Μαρινέλλα και Καζαντζίδη. Μπορεί να δεις να μπαίνει ένα παιδί με μια εναλλακτική εμφάνιση, που θα νόμιζες πως θα κινηθεί προς τα 80-90's και να σου ζητήσει λαϊκά».μας τονίζει πως η πελατεία ζητεί «κλασικούς ή καινούργιες κυκλοφορίες, φεύγουν τα πάντα, από κλασσική μουσική, από τζαζ, οι νεώτεροι θα πάρουν τα δικά τους τα ποπ, αλλά ψωνίζουν κυρίως και κλασσικό ροκ. Υπάρχει βέβαια κάποιο top στη ζήτηση, για παράδειγμα εκτός από τη Lana del Rey Taylor Swift είναι και το Rumors των Fleetwood Mac ή το Grace του Jeff Buckley, κάποια πράγματα πολύ κλασσικά, που θέλουν να τα έχουν στη δισκοθήκη τους. Συλλέγουν τα πάντα, αλλά πρωτίστως πολύ hip hop». Ο Λάζαρος, γιός του ιδιοκτήτη τουπου λειτουργεί από το 1983 τονίζει πως: «Έρχονται πολλές νέες κυκλοφορίες και de lux εκδόσεις, ιδίως όταν είναι καλό το κομμάτι τότε η ζήτηση για βινύλιο είναι μεγάλη. Πχ η Taylor Swift ως δημοφιλής ποπ σταρ είχε κάνει μεγάλες πωλήσεις στο βινύλιο, για την εποχή αυτή δηλ. οι νεώτερες ηλικίες ζητούσαν πολύ βινύλιο. «Είμαι παλαιού τύπου», τονίζει ο ιδιοκτήτης του Strange Attractor, «αλλλά οι πελάτες δεν είναι μόνο παλαιού τύπου όμως, αλλά και νέα παιδιά, τα οποία ζητούν είτε τα πολύ γνωστά ονόματα κι άλμπουμ, είτε κάτι περίεργο, γιατί με το Ίντερνετ μπορούν να ανακαλύψουν κάτι ασυνήθιστο».από τον «Ζαχαρία», μας τονίζει πως «οι περισσότεροι ψάχνουν κλασσικό ροκ και τζαζ, αλλά και στις νέες γενιές φεύγει το κλασσικό ροκ και το νέο ροκ, από το '80 και μετά. Αλλά και καινούργιες κοπές ή επανεκδόσεις κλασσικών τίτλων, οπότε είναι ευκολότερο να τους βρουν οι νεώτεροι. Έχουμε κι εκείνους που ψάχνουν κάτι διαφορετικό ή μη αγγλόφωνη μουσική, κυρίως από τους τουρίστες, που ψάχνουν μήπως βρουν κάτι που δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους, αλλά και νέοι που ψάχνουν κάτι πιο ειδικό, όπως experimental, έχουμε λίγο απ' όλα». Το ίδιο επισημαίνει κι ο Λάζαρος από το Discobole: «Βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές, που είναι ένα θέμα, ειδικά στην Ελλάδα. Βλέπουμε και βινύλιο που φθάνουν έως και 60 ευρώ. Πχ, πριν τρία χρόνια τα βινύλια των Metallica τα δίναμε έως 35 ευρώ , μετά ξαφνικά οι εταιρείες έκαναν μία μεγάλη αύξηση και έχει φθάσει η λιανική για το συγκρότημα αυτό στα 60 ευρώ».Παρά τις «αλμυρές» τιμές οι συλλέκτες φαίνεται πως δεν πτοούνται. Το γεγονός ότι και τα παλιά δισκάδικα αντέξανε τόσα χρόνια στην άνοδο του cd ή του streaming και της πλατφόρμας, το ότι διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των νέων ανθρώπων που αποδύονται στο «κυνήγι» των παλιών και των καινούργιων δίσκων, αποδεικνύει πως το βινύλιο, ο ήχος του, αλλά κυρίως η βιωματική σχεδόν σχέση κι η διαδικασία χειρισμού και απόλαυσης της μουσικής μέσα από τις γραμμές και τη βελόνα, όποια κι εάν είναι η εκάστοτε μουσική μόδα, δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει.