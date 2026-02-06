Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση: Δείτε βίντεο
Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση: Δείτε βίντεο
Λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών η κυκλοφορία στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας έχει διακοπεί με τα συνεργεία να να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα
Μεγάλα είναι τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντατικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας, μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε, με τα συνεργεία να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου ώστε να αποκατασταθεί, έστω προσωρινά, η κυκλοφορία.
Τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους χώματος και εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.
Δείτε πλάνα από τις εργασίες στα βίντεο της ΕΡΤ
Το ρήγμα μεγαλώνει, η πλαγιά κινείται και τόνοι από μπάζα και φερτά υλικά εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας τα ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού.
Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο παραμένει διακοπείσα, καθώς η πλαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει μετακινήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παρατηρούνται συνεχείς μικροκατολισθήσεις, ενώ το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να διευρύνεται.
Στο σημείο βρίσκονται γεωλόγοι και μηχανικοί που πραγματοποιούν μετρήσεις και αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων.
Τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους χώματος και εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.
Δείτε πλάνα από τις εργασίες στα βίντεο της ΕΡΤ
Το ρήγμα μεγαλώνει, η πλαγιά κινείται και τόνοι από μπάζα και φερτά υλικά εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας τα ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού.
Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο παραμένει διακοπείσα, καθώς η πλαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει μετακινήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παρατηρούνται συνεχείς μικροκατολισθήσεις, ενώ το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να διευρύνεται.
Μετακινείται η πλαγιά
Στο σημείο βρίσκονται γεωλόγοι και μηχανικοί που πραγματοποιούν μετρήσεις και αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα