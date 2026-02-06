Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση: Δείτε βίντεο

Λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών η κυκλοφορία στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας έχει διακοπεί με τα συνεργεία να να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα