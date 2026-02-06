Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμακοφόρο όχημα
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) στην Πάτρα, όταν στον πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου έπεσαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο ύψος μεταξύ Γεροκωστοπούλου – Πατρέως σοβάδες.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμακοφόρο όχημα.
Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
