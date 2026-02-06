Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σοβάδες Πυροσβεστική Μπαλκόνι

Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμακοφόρο όχημα

Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) στην Πάτρα, όταν στον πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου έπεσαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο ύψος μεταξύ Γεροκωστοπούλου – Πατρέως σοβάδες.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμακοφόρο όχημα.

Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης