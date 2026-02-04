Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΕΛΛΑΔΑ
Κυλλήνη Ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος Κεφαλονιά

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Έκλεισε η γραμμή για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά - Οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η Levante Ferries

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και από Πόρο, Κεφαλονιά προς Κυλλήνη εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας Levante Ferries

«Ενημερώνουμε ότι σήμερα 04/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15, 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15, 19:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15, 21:45.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου στο τηλέφωνο 2695 028118 προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα ανοίξει η γραμμή. Οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης».

