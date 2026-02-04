Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Έκλεισε η γραμμή για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά - Οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η Levante Ferries
Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και από Πόρο, Κεφαλονιά προς Κυλλήνη εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας Levante Ferries
«Ενημερώνουμε ότι σήμερα 04/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15, 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15, 19:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15, 21:45.
Καλούνται όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου στο τηλέφωνο 2695 028118 προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα ανοίξει η γραμμή. Οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης».
