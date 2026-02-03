Εξιχνιάστηκαν 12 διαρρήξεις και δύο κλοπές οχημάτων στη Χαλκιδική
Χαλκιδική κλοπές οχημάτων Αστυνομία

Εξιχνιάστηκαν 12 διαρρήξεις και δύο κλοπές οχημάτων στη Χαλκιδική

Στόχος ήταν η αναζήτηση δεύτερων κλειδιών για την αφαίρεση των οχημάτων τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για διακίνηση μεταναστών

Εξιχνιάστηκαν 12 διαρρήξεις και δύο κλοπές οχημάτων στη Χαλκιδική
Στην εξιχνίαση 2 κλοπών οχημάτων και 12 διαρρήξεων, που έγιναν τον Αύγουστο του 2025 σε τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 αλλοδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση της, ο ένας από τους δράστες διέπραξε στις 11 και 17 Αυγούστου συνολικά 14 διαρρήξεις οχημάτων, κυρίως σταθμευμένων από τουρίστες, σπάζοντας τα παράθυρα τους. Στόχος του ήταν η αναζήτηση δεύτερων κλειδιών για την αφαίρεση των οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε στους συνεργούς του, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεταναστών.

Με τον τρόπο αυτόν αφαίρεσαν 2 αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν σε περιοχή του Έβρου και σε χώρα του εξωτερικού και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
