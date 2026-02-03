Επιβεβαιώθηκε και από τη Lufthansa πως η 16χρονη Λόρα έφυγε για την Γερμανία
Επιβεβαιώθηκε και από τη Lufthansa πως η 16χρονη Λόρα έφυγε για την Γερμανία
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πεπεισμένα εδώ και μέρες ότι η 16χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία
Επιβεβαιώθηκε και επίσημα το ταξίδι της 16χρονης Λόρας από την Αθήνα στη Γερμανία καθώς, όπως πληροφορείται το protothema.gr, σήμερα η εταιρεία Lufthansa απάντησε στις Αρχές ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από τη χώρα μας με εισιτήριο δικό τους.
Ουσιαστικά πρόκειται για τυπική επιβεβαίωση καθώς τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πεπεισμένα εδώ και μέρες ότι η 16χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία.
Όπως ανέφερε σχετικά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η 16χρονη Λόρα έχει μεταβεί αεροπορικώς στη Γερμανία από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της.
Ταυτόχρονα, μιλώντας στο ΕΡΤnews εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές.
«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις», σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.
Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, επεσήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του», σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.
Ουσιαστικά πρόκειται για τυπική επιβεβαίωση καθώς τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ήταν πεπεισμένα εδώ και μέρες ότι η 16χρονη είχε ταξιδέψει στη Γερμανία.
Όπως ανέφερε σχετικά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η 16χρονη Λόρα έχει μεταβεί αεροπορικώς στη Γερμανία από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της.
Ταυτόχρονα, μιλώντας στο ΕΡΤnews εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές.
«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις», σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.
Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, επεσήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του», σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα