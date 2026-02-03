Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: «Η άφιξή της στη Γερμανία έχει επιβεβαιωθεί», λέει η Δημογλίδου
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί από την αεροπορική εταιρεία από την πρώτη στιγμή
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η 16χρονη Λόρα έχει μεταβεί αεροπορικώς στη Γερμανία από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της, επισημαίνοντας πως το στοιχείο αυτό προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών.
Ταυτόχρονα, μιλώντας στο ΕΡΤnews εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας, παρότι είχε γνωστοποιηθεί πως η ζωή της Λόρας βρισκόταν σε κίνδυνο.
«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις», σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.
Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμενη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».
Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει πλέον επιβεβαιωθει.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του», σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.
«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», κατέληξε.
Στον εισαγγελέα για έρευνα η στάση της αεροπορικής εταιρείας«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.
