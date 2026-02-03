Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: «Η άφιξή της στη Γερμανία έχει επιβεβαιωθεί», λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί από την αεροπορική εταιρεία από την πρώτη στιγμή