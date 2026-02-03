Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις ανέμους - Βροχές σε όλη τη χώρα την Πέμπτη
Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις ανέμους - Βροχές σε όλη τη χώρα την Πέμπτη

Πιο δύσκολη ημέρα η Πέμπτη 5/2 με καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη  χώρα

Δύο νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν και πάλι τη χώρα  από αύριο το απόγευμα Τετάρτη έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και καταιγίδες, τις λασποβροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και τα χιόνια στα ορεινά.

Τα δύο κύματα κακοκαιρίας δεν θα επηρεάσουν τον υδράργυρο, αφού η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αλλά μεγάλο όγκο βροχής.



Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου, 

Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη Δ. Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 και 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο κυρίως την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Η πρόγνωση από τη ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, στα βόρεια βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.
