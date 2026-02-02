Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας
Σεισμική δόνηση με επίκεντρο την πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε στις 12:35 με εστιακό βάθος τα 15 χλμ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 15,8 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.
Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
