Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Σεισμός Καλάβρυτα

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας

Σεισμική δόνηση με επίκεντρο την πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε στις 12:35 με εστιακό βάθος τα 15 χλμ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 15,8 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
