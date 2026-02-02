Έρχεται η Σαρακοστή, νέες αυξήσεις έως 15% στις τιμές των θαλασσινών στα σούπερ μάρκετ - Εκτοξεύτηκαν τα θράψαλα, πού έφτασε το καλαμάρι
Σημαντικές ανατιμήσεις στα θαλασσινά εν όψει Σαρακοστής 2026 - Χταπόδι, καλαμάρια και θράψαλα ακριβότερα στα σούπερ μάρκετ με αυξήσεις που αγγίζουν το 15%

Η περίοδος της Σαρακοστής φέρνει νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των θαλασσινών προϊόντων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ.

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια και τα θράψαλα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 15% μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων του Ιανουαρίου 2026, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.


Αναλυτικά στοιχεία ανατιμήσεων σε θαλασσινά

Τα στοιχεία από την αγορά των σούπερ μάρκετ αποκαλύπτουν την έκταση των αυξήσεων στα θαλασσινά προϊόντα:

-Καλαμάρια: Στις 4 Ιανουαρίου 2026 η τιμή ανά τεμάχιο ήταν 5,15 ευρώ (6,06 ευρώ το κιλό), ενώ στις 30 Ιανουαρίου έφτασε τα 5,80 ευρώ (6,82 ευρώ το κιλό). Η αύξηση ανέρχεται σε 12,5% ή 0,76 ευρώ.

-Χταπόδι Νο6 και Νο7: Από 18,80 ευρώ το κιλό στις 14 Ιανουαρίου σε 19,40 ευρώ στις 30 Ιανουαρίου, με αύξηση 3,2% ή 0,60 ευρώ.

-Θράψαλα καθαρισμένα: Η τιμή εκτινάχθηκε από 5,40 ευρώ σε 6,25 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας την υψηλότερη αύξηση στα 15,7% ή 0,85 ευρώ.

-Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (συσκευασία 630 γραμμαρίων): Από 6,15 ευρώ σε 6,75 ευρώ, με αύξηση 10% ή 0,60 ευρώ.
