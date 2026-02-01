Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει το φιλμ Μελάνια, ποιοι δίνουν το παρών στο Κέντρο Αθηνών

Ο Θάνος Πλεύρης με την σύζυγό του Λένα

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Η κυρία Μαριάννα Λάτση

Έρικ Βασιλάτος

Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτος Καμπουρίδης

Μιράντα Πατέρα

Βίλλυ Παναγιωτίδης

Ο εφοπλιστής Πάρης Δράγνης

Δήμητρα Φιλίππου

Κώστας Καίσαρης

Κατερίνα Παναγοπούλου

Μαριέττα Χρουσαλά

Κάτια Δέδε

Έβελυν Καζαντζόγλου

Στην ελληνική προβολή παρευρίσκονται προσκεκλημένοι από τον διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Μεταξύ άλλων δίνουν το «παρών» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά.