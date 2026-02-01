Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει το φιλμ Μελάνια, ποιοι δίνουν το παρών στο Κέντρο Αθηνών
Στην ελληνική προβολή που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από την πολιτική, τη διπλωματία, τον χώρο των επιχειρήσεων και του πολιτισμού - Ανυπομονώ να έρθει το ζεύγος Τραμπ στην Ελλάδα, είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Πρεμιέρα κάνει σήμερα το ντοκιμαντέρ Melania στην Αθήνα, σε ειδική προβολή, που φιλοξενείται υπό την αιγίδα της πρεσβείας των ΗΠΑ, στο Κέντρο Αθηνών.
Το φιλμ σκιαγραφεί την Μελάνια Τραμπ μέσα από εικόνες ελεγχόμενης οικειότητας, καθημερινές τελετουργίες και στιγμές σιωπής, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Πιο ανοιχτή όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της, πιο συγκρατημένη ως προς τον ρόλο της πρώτης κυρίας, η Μελάνια παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια φιγούρα πειθαρχίας και αντοχής, σε μια πρεμιέρα που συνδυάζει πολιτισμό, εικόνα και διπλωματικό συμβολισμό.
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε πως η Μελάνια Τραμπ είναι φίλη της, πως οι γιοι τους κάνουν παρέα και την χαρακτήρισε «απίστευτη μητέρα» και «σπουδαία σύζυγο». «Ανυπομονώ πραγματικά να έρθει το ζεύγος Τραμπ στην Ελλάδα. Θα είναι μία απίστευτη τιμή για τη χώρα» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ που έφτασε στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον γιο της Ρόναν.
Επίσης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε στις δηλώσεις της: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».
Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην εκδήλωση:
Η άφιξη του γιου της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Ρόναν:
Πριν ξεκινήσει η προβολή, η πρέσβης των ΗΠΑ ανέβηκε στην σκηνή του Κέντρου Αθηνών και μίλησε για την Μελάνια Τραμπ, λέγοντας πως ποτέ στις ΗΠΑ «δεν είχαμε πρώτη κυρία σαν την Μελάνια», αναφέροντας πως δίνει κομψότητα, δύναμη και αξιοπρέπεια στον κόσμο.
Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε πως «δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ που ήρθατε».
Στην ελληνική προβολή παρευρίσκονται προσκεκλημένοι από τον διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Μεταξύ άλλων δίνουν το «παρών» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
