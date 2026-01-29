Ατελείωτο πάρκινγκ η άνοδος του Κηφισού: Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας

Αττική όσο και σε άλλες περιοχές έχει ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης η



Μάλιστα λίγο μετά τις 14.30 ισχυρή νεροποντή έπληξε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις πεζών και οχημάτων.



Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Δείτε βίντεο από τον Κηφισό:





Αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους



Σημειώνεται ότι αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα:



- Στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λεωφ. Ποσειδώνος έως το Περιστέρι,



- Στη Λεωφ. Μεσογείων, από Κατεχάκη προς Αθήνα,



- Στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας, έως την Φιλοθέη,



- Στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και



- Στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.



Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό:



Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα:



- 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

- 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:





Σημειώνεται ότι αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα:- Στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λεωφ. Ποσειδώνος έως το Περιστέρι,- Στη Λεωφ. Μεσογείων, από Κατεχάκη προς Αθήνα,- Στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας, έως την Φιλοθέη,- Στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και- Στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό:- 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,- 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.



Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:



α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.



γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Κλείσιμο



Αναλυτικά ο καιρός την Παρασκευή Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.



Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.



Με βροχές και καταιγίδες τόσο στηνόσο και σε άλλες περιοχές έχει ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό.Μάλιστα λίγο μετά τις 14.30 ισχυρή νεροποντή έπληξε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις πεζών και οχημάτων.Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.