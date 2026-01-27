Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
«Αναζητείται ιερέας» στην Παναγίτσα Πέλλας: Προσφέρουν σπίτι, θέρμανση και στήριξη για μόνιμη εγκατάσταση
Σε ανοιχτή πρόσκληση προς ιερέα που επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό μαζί με την οικογένειά του, προχώρησε η Κοινότητα Παναγίτσας στον Νομό Πέλλας, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό μόνιμου εφημέριου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και να διασφαλιστεί η ομαλή πνευματική και κοινωνική ζωή της περιοχής.
Η απουσία μόνιμου ιερέα οδήγησε το Συμβούλιο της Κοινότητας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στη λήψη της απόφασης για επίσημη «Ανοιχτή Πρόσκληση» προς κάθε ενδιαφερόμενο, με μοναδική προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση στο χωριό και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών μετάθεσης μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρόεδρος της Κοινότητας Παναγίτσας, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, περιγράφει τη σημερινή κατάσταση: «Η εκκλησία του χωριού, η Κοίμηση της Θεοτόκου, δεν έχει μόνιμο ιερέα. Για ο,τιδήποτε γίνεται, μας στέλνει η Μητρόπολη Έδεσσας. Η Έδεσσα απέχει 28 χιλιόμετρα». Όπως εξηγεί, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της έλλειψης σταθερής παρουσίας ιερέα: «Το χωριό μας έχει περίπου 500 μόνιμους κατοίκους. Κάθε Κυριακή έρχεται διαφορετικός ιερέας για να λειτουργήσει. Αν κάποιος χρειάζεται έναν πνευματικό, ένα "σημείο αναφοράς", υπάρχει ζήτημα».
Την ίδια στιγμή, όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, «η Μητρόπολη μάς έχει ενημερώσει ότι με τη νέα χρονιά μπορεί να μην έχουμε τέσσερις φορές τον μήνα ιερέα, αλλά λιγότερες, ίσως τρεις, γιατί μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμος» προσθέτοντας ότι «στην ευρύτερη περιοχή είμαστε 7-8 χωριά που εξυπηρετούμαστε».
Για να διευκολυνθεί η απόφαση, η Κοινότητα Παναγίτσας προσφέρει δωρεάν στέγαση με παραχώρηση μονοκατοικίας, που ανήκει στην εκκλησία, για τη διαμονή της οικογένειας του ιερέα, καθώς και κάλυψη της θέρμανσης σε ποσοστό 70-80% μέσω δωρεάν παροχής ξυλείας κάθε χρόνο. Παράλληλα, υπάρχει δέσμευση για περαιτέρω οικονομική και πρακτική στήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. «Εάν, μάλιστα, ο ιερέας θελήσει να ασχοληθεί και με τα αγροτικά για να συμπληρώσει το εισόδημά του, έχει δίπλα χωράφια η εκκλησία και μπορεί να τα καλλιεργήσει».
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, σε ιερέα, που θα εκδηλώσει προχωρημένο ενδιαφέρον προσφέρεται δωρεάν διαμονή μίας βραδιάς και δύο γεύματα για δύο άτομα, ώστε να επισκεφθεί την Παναγίτσα, να γνωρίσει τους κατοίκους και να αποκτήσει προσωπική εικόνα για την ενορία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. «Προτείνουμε να έρθει πρώτα ο παπάς με την οικογένειά του. Να δουν το χωριό μας, να δουν αν τους αρέσει. Θα φιλοξενηθούν δωρεάν. Όλα φυσικά θα γίνουν σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη», προσθέτει ο κοινοτάρχης.
Όσον αφορά τις υποδομές και τα πλεονεκτήματα της περιοχής, ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει: «Έχουμε νηπιαγωγείο και δημοτικό στο χωριό. Πολύ κοντά βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν. Το μέρος είναι πανέμορφο. Γι’ αυτό έχει σημασία να έρθει ο παπάς να γνωρίσει το χωριό».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν προοπτικές εργασίας και για την πρεσβυτέρα: «Έχουμε ήδη μιλήσει με δύο επιχειρηματίες: Ο ένας είναι η Ενεργειακή Τουριστική Παναγίτσα, που δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαθέτει και καφέ - μπορεί να απορροφήσει ένα άτομο. Έχουμε μιλήσει και με τον κ. Γιώργο Πολλατίδη, που ασχολείται με το εμπόριο φρούτων και απασχολεί 12-15 άτομα προσωπικό. Μπορεί να προσλάβει κι άλλον», επισημαίνει ο κ.Παπαδόπουλος για να προσθέσει ότι «λόγω του χιονοδρομικού κέντρου, το χωριό ασχολείται και με τον τουρισμό, υπάρχουν ξενώνες».
Η σχετική ανάρτηση της Κοινότητας έγινε χθες και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Για όσους επιθυμούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οικισμού ή θέλουν να ζητήσουν το σχετικό πληροφοριακό έντυπο, η Κοινότητα έχει ορίσει ως υπεύθυνο επικοινωνίας τον κ. Στράτο Βιληγέννη (Τηλ: 6981503045).
