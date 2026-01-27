Ενημέρωση και εξοικείωση μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Τι περιλαμβάνει η εθνική εκστρατεία ψηφιακής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια – Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας





Η ιδιαίτερη σημασία της ολοκληρωμένης και στρατηγικής πρωτοβουλίας, αναδεικνύεται από το γεγονός πως το Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι εντελώς δωρεάν, παρέχει ίδιες ευκαιρίες σε όλους, ανεξάρτητα από οικονομική δυνατότητα ή τόπο κατοικίας, συμπληρώνει τη σχολική διδασκαλία και βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις.



Τι είναι το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο Από τον Σεπτέμβριο του 2024 λειτουργεί το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με σκοπό την παροχή δωρεάν, ποιοτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης σε όλους τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, οικονομικής κατάστασης ή ειδικών αναγκών.



Συγκεκριμένα, παρέχονται ζωντανά εξ αποστάσεως μαθήματα (online streaming) για όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Λυκείων Ε.Α.Ε. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. της Γ’ και Δ’ Λυκείου.



Διατίθενται, επίσης, βιντεοσκοπημένα μαθήματα και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (Moodle).







Το πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά τις απογευματινές ώρες, και στόχος του είναι να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές/τριες στην πορεία προς τις εξετάσεις.



Τα «δύο κύρια μέτρα»: Υποχρεωτικές ώρες και εκπαιδευτικές δράσεις Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί των Β’ και Γ’ τάξεων Λυκείου (σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Α.Ε. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες –εντός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο μαθημάτων ειδικότητας ή γενικής παιδείας - για κάθε τμήμα για:



Επίδειξη και παρουσίαση όλων των ψηφιακών εργαλείων που διατίθενται στον μαθητή, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Moodle.



Παρακολούθηση ενός μαθήματος ή διδακτικής ενότητας μέσα από τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα.



Καθοδηγούμενη περιήγηση στην ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος.



Αυτή η υποχρεωτική παρέμβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να χτίσει την ψηφιακή αυτονομία των μαθητών και να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση δεν μένει απλώς «πρόσθετο εργαλείο», αλλά γίνεται λειτουργικό κομμάτι της προετοιμασίας για τις εξετάσεις.



Πρακτικά βήματα πρόσβασης και τεχνικές λεπτομέρειες Τα βήματα, που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσει ένας/μια μαθητής/τρια το Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι τα ακόλουθα:



Εγγραφή όλων των μαθητών των αντίστοιχων τάξεων στις πλατφόρμες Moodle και Live Streaming με χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).



Σύνδεση στις ζωντανές μεταδόσεις από την ιστοσελίδα του streaming.



Επιλογή τάξης και μαθήματος από το περιβάλλον της πλατφόρμας.



Τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα έχουν διάρκεια περίπου 100 λεπτών και είναι οργανωμένα σε δύο ενότητες των 45 λεπτών, με διάλειμμα.



Αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση, το υλικό του Ψηφιακού Φροντιστηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανάληψη, για διαφοροποιημένη διδασκαλία, στο πλαίσιο παιδαγωγικών πρακτικών, όπως εκείνη της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom).



Ρόλος των διευθυντών και ενημέρωση αποφοίτων Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν και να υποστηρίξουν:



μαθητές/τριες, που έχουν αποφοιτήσει και συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό και να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν τους απαραίτητους κωδικούς ΠΣΔ για πρόσβαση.



Προθεσμίες και διοικητικές υποχρεώσεις Οι σχολικές μονάδες καλούνται να αποστείλουν έγγραφη ενημέρωση στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση των δράσεων έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.



Η σημασία της ψηφιακής ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης Μια στρατηγική καμπάνια ψηφιακής ενδυνάμωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας τις ψηφιακές υποδομές, έχει πλέον θεσμοθετηθεί από το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να ενισχύσει την πρόσβαση στη γνώση και να μειώσει τις ανισότητες στην εκπαιδευτική προετοιμασία.



Η υποχρεωτική εισαγωγή διδακτικών ωρών για την εξοικείωση με το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο αναδεικνύει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση δεν είναι απλά μια εναλλακτική, αλλά κεντρικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.