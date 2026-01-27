Κατολίσθηση στα Κανάρια Βάρκιζας μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, αποκλεισμένο το σημείο
Κατολίσθηση στα Κανάρια Βάρκιζας μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, αποκλεισμένο το σημείο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το έδαφος εμφανίζεται ιδιαίτερα ασταθές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το έδαφος εμφανίζεται ιδιαίτερα ασταθές
Κλειστός και περιφραγμένος είναι ο χώρος στα Κανάρια Βάρκιζας, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε υποχώρηση του εδάφους, φαινόμενο που αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Στο σημείο μετέβησαν μηχανικοί του Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να αξιολογήσουν την έκταση του προβλήματος, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση και την ασφαλή χρήση της περιοχής. Η καθίζηση έχει εντοπιστεί σε παραθαλάσσιο τμήμα, όπου σημαντικές ποσότητες χώματος και βραχωδών υλικών αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στην ακτογραμμή.

Σύμφωνα με το notiareport.gr, για λόγους πρόληψης και με στόχο την προστασία των πολιτών, ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το έδαφος εμφανίζεται ιδιαίτερα ασταθές, εξαιτίας της μεγάλης συσσώρευσης νερού από τις βροχές, σε συνδυασμό με τη συνεχή διάβρωση που προκαλεί η θάλασσα. Ανάλογα με τα πορίσματα των ελέγχων, δεν αποκλείεται να απαιτηθούν εκτενέστερα τεχνικά έργα για τη θωράκιση της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι η παραλία στο ίδιο σημείο παραμένει εδώ και χρόνια μη προσβάσιμη στο κοινό.
