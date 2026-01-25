Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε αρτοποιείο στο κέντρο της Αθήνας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς σε φούρνο – ζαχαροπλαστείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Αγίου Μελετίου, καθώς και στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.
