Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Φούρνος Φωτιά

Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε αρτοποιείο στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς σε φούρνο – ζαχαροπλαστείο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την οδό Αγίου Μελετίου, καθώς και στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

