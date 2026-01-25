Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε με ταινία 13χρονο μαθητή στις Σέρρες
Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε με ταινία 13χρονο μαθητή στις Σέρρες
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη καθηγήτρια-διευθύντρια γυμνασίου που φίμωσε και έδεσε με κολλητική ταινία έναν 13χρονο μαθητή στις Σέρρες.
Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.
«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως ανέφερε η μητέρα στο protothema.gr, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.
Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η φιλόλογος, η οποία η οποία βρήκε δεμένο τον 13χρονο μαθητή. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα «είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα.
Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια, έχουν υπάρξει και άλλες αναφορές από συναδέλφους της στη δευτεροβάθμια για τη διευθύντρια και έχουν μαζέψει υπογραφές για εκείνη, ενώ το θέμα έχει κοινοποιηθεί και στο υπουργείο.
Από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.
Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.
«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως ανέφερε η μητέρα στο protothema.gr, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.
Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε η φιλόλογος, η οποία η οποία βρήκε δεμένο τον 13χρονο μαθητή. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα «είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα.
Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια, έχουν υπάρξει και άλλες αναφορές από συναδέλφους της στη δευτεροβάθμια για τη διευθύντρια και έχουν μαζέψει υπογραφές για εκείνη, ενώ το θέμα έχει κοινοποιηθεί και στο υπουργείο.
H ανακοίνωση του Υπουργείου ΠαιδείαςΤο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.
«Το έκανα για πλάκα, δε δυσανασχετούσε»Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι… το κτήριο είναι πολύ μικρό για τη δυναμικότατα των παιδιών και αυτό δημιουργεί προβλήματα.
Σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό η διευθύντρια ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα. «Μια μαθήτρια λέει "εγώ δεν κατάλαβα κάτι". Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα "μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;" Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.
«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», υποστήριξε.
Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι.
Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», ισχυρίστηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα