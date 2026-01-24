«Του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα, έβαλε άλλο μαθητή να του δέσει τα χέρια» καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου για την καθηγήτρια στις Σέρρες
Ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε άλλη καθηγήτρια του σχολείου και τον έλυσε!
Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν 13χρονο μαθητή και πρωταγωνίστρια μια 60χρονη καθηγήτρια, καταγγέλθηκε σε γυμνάσιο σε περιοχή των Σερρών.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.
«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως αναφέρει η μητέρα, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε άλλη καθηγήτρια του σχολείου και του έλυσε τα χέρια.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μητέρα του 13χρονου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια».
Μάλιστα, το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία, όπως καταγγέλλει η 44χρονη μητέρα του ανήλικου.
Μετά την καταγγελία η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας
