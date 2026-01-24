Ποινή φυλάκισης δύο ετών στη διευθύντρια που έδεσε με ταινία 13χρονο, «το έκανα για πλάκα, δεν δυσανασχετούσε» είπε

«Το έκανα για πλάκα, δε δυσανασχετούσε»

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι… το κτήριο είναι πολύ μικρό για τη δυναμικότατα των παιδιών και αυτό δημιουργεί προβλήματα.Σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό η διευθύντρια ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα. «Μια μαθήτρια λέει "εγώ δεν κατάλαβα κάτι". Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα "" Γελούσαμε.».Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», υποστήριξε.Η ίδια είπε, επίσης, ότι. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα.. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι.Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», ισχυρίστηκε.