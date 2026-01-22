Η Λένα Διβάνη σφάζει με το βαμβάκι την Καρυστιανού: Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί χρησιμοποιήσατε την δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».







Με το... βαμβάκι «σφάζει» τη Μαρία Καρυστιανού η ακαδημαϊκός και συγγραφέας Λένα Διβάνη, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώην προέδρου του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τις αμβλώσεις. Σε ανάρτησή της στο facebook, η κυρία Διβάνη που πέρσι είχε επιλέξει την Μαρία Καρυστιανού ως γυναίκα της χρονιάς, αναρωτιέται αν θα αποδειχθεί πολιτικά επκίνδυνη και της καταλογίζει ότι πριν καλά καλά μπει στην πολιτική έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που καλύπτουν ακριδεξιές ιδέες.Γράφει ειδικότερα, η κυρία Διβάνη απευθυνόμενη στην Μαρία Καρυστιανού: «Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες».Όπως αναφέρει η κυρία Διβάνη για την κυρία Καρυστιανού, «θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω... ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση», καταλήγοντας πως «Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου...».«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.