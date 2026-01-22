Πολιτευτής της Νίκης ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην επιτροπή σοφών της Καρυστιανού: Η Μαρία της Ελλάδας θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός
«Έχω τη χαρά να συμμετέχω στη διαμόρφωση του προγράμματος» ανακοίνωσε ο Αθανάσιος Τσόκας στο Facebook και τάχθηκε υπέρ των δηλώσεών της για τις αμβλώσεις και κατά του Προσωπικού Αριθμού
Τη συμμετοχή του στην ομάδα των σοφών που έχει συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού για τη σύνταξη του προγράμματος του υπό ίδρυση κόμματός της, ανακοίνωσε μέσω Facebook o καθηγητής μαθηματικών σε σχολεία, Αθανάσιος Τσόκας.
Ο κ. Τσόκας, ο οποίος το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νίκης στην Εύβοια, ανακοίνωσε με αφορμή τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ότι «έχω τη ΧΑΡΑ να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος, αυτού του ανεπανάληπτου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!».
Στην ίδια ανάρτηση, δε, γράφει ότι «η ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας μας στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές, θα στεφθεί ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα είναι Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Πρωθυπουργός και Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ που θα κυβερνά ΜΑΖΙ με το Λαό της, κάνοντας συχνή χρήση, της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, για σοβαρά κοινωνικά θέματα!!!».
Σε άλλη ανάρτησή του στις 14 Ιανουαρίου έλεγε ότι «έρχεται κάτι που έχει Καποδιστριακό άρωμα!. Και το οποίο θα αναγεννήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό!. Μόνο κάνετε λίγη υπομονή!. Για να το δείτε ολοκληρωμένο και από όλες τις πλευρές!. Και θα το αγαπήσετε!!!!!!!» ενώ έξι ημέρες νωρίτερα είχε αναρτήσει το «μανιφέστο» των λόγων που στηρίζει τη Μαρία Καρυστιανού.
Παράλληλα στις 3 Ιανουαρίου υποστήριζε με «μαθηματικούς υπολογισμούς» ότι «η Κυρία Καρυστιανού, είναι το φαβορί για την Πρωθυπουργία!», ενώ στις αρχές Νοεμβρίου 2025 διατύπωνε την αντίθεσή του με τον Προσωπικό Αριθμό υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «με αυτό τον Π.Α θα σας παρακολουθούν, σε όλη σας τη ζωή!. Τι κάνετε!. Τι ψωνίζετε!. Και που πάτε!. Και εάν πάτε σε κάποια ΑΠΕΡΓΙΑ!. Ή γράψετε ένα ενοχλητικό άρθρο κατά της εξουσίας (όπως κάνει και η ταπεινότητα μου): Θα μας απενεργοποιούν την ψηφιακή ταυτότητα μας (το ψηφιακό μας πορτοφόλι)!».
