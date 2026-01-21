Νάτσιος: Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις

«Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», είπε ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη»