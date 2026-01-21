Νάτσιος: Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις
Νάτσιος: Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις
«Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», είπε ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη»
Σύγκλιση της Μαρίας Καρυστιανού με τις θέσεις της «Νίκης» στο ζήτημα των αμβλώσεων βλέπει ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο OPEN.
«Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του διατηρεί σταθερή στάση στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», πρόσθεσε.
Στην ίδια παρέμβαση, ο Δημήτρης Νατσιός ανέφερε ότι σέβεται την κυρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι δέχεται άδικες επιθέσεις και «κανιβαλισμό». «Δείχνει επιπολαιότητα. Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;», είπε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, μεταβάλλεται η δημόσια στάση απέναντί της.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfu3vapjs3t5)
Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο συμπόρευσης ή συνεργασίας, ο πρόεδρος της «Νίκης» τόνισε ότι το κόμμα του θα κινηθεί αυτόνομα και παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις του υπό διαμόρφωση φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. «Όταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα κρίνουμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι τότε θα αξιολογηθούν συνολικά και τυχόν σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας.
«Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του διατηρεί σταθερή στάση στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», πρόσθεσε.
Στην ίδια παρέμβαση, ο Δημήτρης Νατσιός ανέφερε ότι σέβεται την κυρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι δέχεται άδικες επιθέσεις και «κανιβαλισμό». «Δείχνει επιπολαιότητα. Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;», είπε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, μεταβάλλεται η δημόσια στάση απέναντί της.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο συμπόρευσης ή συνεργασίας, ο πρόεδρος της «Νίκης» τόνισε ότι το κόμμα του θα κινηθεί αυτόνομα και παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις του υπό διαμόρφωση φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. «Όταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα κρίνουμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι τότε θα αξιολογηθούν συνολικά και τυχόν σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα