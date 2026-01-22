Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κατά Βελόπουλου: Τον καταγγέλλει για μικροκομματική ρωσοφιλία και ορθόδοξη χριστεμπορία

για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του»: Σημειώνεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είχε κάνει δηλώσεις με ανάλογο περιεχόμενο.



Προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας του Έβρου καταγγέλλει η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης μετά τις αιτιάσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσηςστη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες πωλούνται ακίνητα σε Τούρκους και Βούλγαρους, ενώ όπως υποστήριξε ακόμη και η μητρόπολη πουλάει ακίνητα σε Βούλγαρους. Μάλιστα, στην επίσημη ανακοίνωση - απάντηση που εκδόθηκε από τη Μητρόπολη, χωρίς να κατονομάζεται, καταγγέλλεται ο Κυριάκος Βελόπουλος για μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, αλλά και «ορθόδοξη χριστεμπορία».Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στονλέγοντας ότι η Μητρόπολη παίρνει ακίνητα από κληρονόμους που τα δίνουν στην Εκκλησία και πουλάει σε Βούλγαρους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αντεθνικό. Πρόσθεσε δε, ότι αυτό γίνεται επειδή «ο Μητροπολίτης είναι κολλητός της ΝΔ, όπως και πολλοί μητροπολίτες».Η Μητρόπολη αντιδρώντας στον χαρακτηρισμό «αντεθνική» για την πώληση των ακινήτων αφού επισημαίνει ότι έγιναν το 2017 η μία και το 2019 η δεύτερη «σε Ορθόδοξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με δημόσιο διαγωνισμό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της σημειώνοντας ότι δικαιώθηκε ο φόβος του Μητροπολίτη «Δείτε βίντεο με όσα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή:Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο.Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως «αντεθνικής», ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η «ορθόδοξη» χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του «γέννημα θρέμμα» Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα.