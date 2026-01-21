Διακόπτονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κακοκαιρίας

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Νωρίτερα ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας λόγω πτώσης δέντρου
Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331,1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.
Αιτία ήταν η πτώση δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
Ακυρώνονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Ρίο λόγω πτώσης δέντρουΝωρίτερα η Hellenic Train προχώρησε στην ακύρωση μίας σειρά δρομολογίων τρένων λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.
