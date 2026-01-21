Διακόπτονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Τρένο

Διακόπτονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κακοκαιρίας

Νωρίτερα ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας λόγω πτώσης δέντρου

Διακόπτονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα λόγω κακοκαιρίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331,1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ακυρώνονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

Νωρίτερα η Hellenic Train προχώρησε στην ακύρωση μίας σειρά δρομολογίων τρένων  λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αιτία ήταν η πτώση δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης