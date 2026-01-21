Η Μαρίζα Φλωράτου είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου δήλωσε χαρούμενη που επιλέχθηκε ως βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή

επιλέχθηκε για να φορέσει το στέμμα της βασίλισσας στο Πατρινό Καρναβάλι του 2026. Η αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας δεν περιορίστηκε μόνο στην, αλλά έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον χαρακτήρα της, καθώς και στους δεσμούς της με την πόλη και τον θεσμό του καρναβαλιού, στοιχεία που αποδείχθηκανγια τηνΌπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του δήμου Πατρέων, ηείναι γεννημένη στην Πάτρα . Το εκπαιδευτικό της υπόβαθρο περιλαμβάνει σπουδές στην, αλλά και στη, ενώ επικοινωνεί άνετα στα αγγλικά και τα ισπανικά. Έχει ενεργή παρουσία στον χώρο του χορού, τόσο ως χορεύτρια όσο και ως χορογράφος, συνεργαζόμενη με σχολές, ωδεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα ως. Παράλληλα, έχει να επιδείξει σημαντική δράση στον τομέα του εθελοντισμού.Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, «έχει νιώσει τη χαρά του καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος».Η Μαρίζα Φλωράτου δήλωσε χαρούμενη που επιλέχθηκε ως βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού και εξήγησε στο Mega τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή.

Η ανακοίνωση του δήμου Πατρέων «Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.



Η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, εκτός από την ομορφιά, συμπεριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την προσωπικότητα και τη σχέση της βασίλισσας με το Πατρινό Καρναβάλι και την Πάτρα, τα οποία είχαν επίσης βαρύνοντα ρόλο.



Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεταξύ των σπουδών της συμπεριλαμβάνονται και αυτές της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και φυσικοθεραπείας. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού.



Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και ενεργοποιήθηκε μέχρι σήμερα κάθε χρονιά της ζωής της, κάθε φορά που το Καρναβάλι μας ανοίγει τα φτερά του στην Πάτρα μας.



Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλα τα κορίτσια που κατέθεσαν υποψηφιότητα για το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους».