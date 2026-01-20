Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Διασώθηκαν μετά από 9 ώρες οι νεαροί που ήταν εγκλωβισμένοι από τα χιόνια στην Εύβοια, δείτε βίντεο από την επιχείρηση
Επιστρατεύτηκε ειδικό μηχάνημα για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης
Με αίσιο τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνιώδης δοκιμασία για τους επιβάτες αυτοκινήτου που βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή του Καταφυγίου Στενής στην Εύβοια, σε ένα περιστατικό που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού, η οποία κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους των εγκλωβισμένων, ολοκληρώθηκε έπειτα από εννέα ώρες σκληρής προσπάθειας, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, με πολικές θερμοκρασίες, συνεχή χιονόπτωση και εκτεταμένο πάγο στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με το eviathema.gr, το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμη και για έμπειρα σωστικά συνεργεία. Τα πρώτα οχήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν για συνδρομή, βρέθηκαν μπροστά σε έναν δρόμο που είχε μετατραπεί σε «γυάλινο» πεδίο.
Η έντονη παγοποίηση, σε συνδυασμό με την έντονη κλίση και τη γεωμορφολογία της περιοχής, κατέστησαν αδύνατη την ασφαλή προσέγγιση του εγκλωβισμένου αυτοκινήτου. Ο κίνδυνος ολίσθησης των σωστικών οχημάτων και πτώσης στον παρακείμενο γκρεμό κρίθηκε άμεσος και σοβαρός.
Τελικά, το αδιέξοδο ξεπεράστηκε με τη χρήση ειδικού μηχανήματος, το οποίο επιστρατεύτηκε για την επιχείρηση. Με ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφερε να κινηθεί πάνω στο παγωμένο οδόστρωμα, να προσεγγίσει τους δύο επιβάτες και να τους μεταφέρει με ασφάλεια μακριά από το επικίνδυνο σημείο, δίνοντας τέλος στη μακρά και επίπονη περιπέτειά τους.
